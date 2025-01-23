Samsung представила новую серию смартфонов Galaxy S25 с расширенными функциями искусственного интеллекта

23 января Samsung Electronics официально анонсировала свои новые смартфоны Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25, представив их в качестве настоящих компаньонов с искусственным интеллектом. Новые модели должны обеспечить естественный и контекстно зависимый мобильный опыт.

Об этом сообщается на сайте компании.

Ключевой инновацией серии стали мультимодальные агенты искусственного интеллекта, являющиеся первыми шагами в изменении способа взаимодействия пользователей с телефонами и окружающим миром.

Основные характеристики Galaxy

Galaxy S25 Ultra оснащен 6,9-дюймовым дисплеем QHD+ на базе технологии динамического AMOLED 2X. экран минимизирует нагрузку на глаза и автоматически настраивается в условиях освещения.

Размеры смартфона составляют 77,6 x 162,8 x 8,2 мм, а его вес – 218 грамм.

Основная система камер включает ультраширокую камеру на 50 МП с диафрагмой F1.9 и углом обзора 120°, широкоугольную камеру на 200 МП с диафрагмой F1.7, поддержкой оптической стабилизации (OIS) и углом обзора 85°, телефотокамеру на 50 МП кратным оптическим зумом, диафрагмой F3.4, OIS и углом обзора 22° и телефотокамеру на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, диафрагмой F2.4, OIS и углом обзора 36°.

Фронтальная камера имеет разрешение 12 МП, диафрагму F2.2 и угол обзора 80°.

Этот смартфон идеально подходит для поклонников мобильной фотографии благодаря сверхвысокому разрешению, богатому набору функций и мощной оптике.

Galaxy S25 оснащен 6,2-дюймовым FHD+ дисплеем, тогда как Galaxy S25+ имеет более 6,7-дюймовый QHD+ экран. Оба устройства используют технологию Dynamic AMOLED 2X, обеспечивающую яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет надплавные 120 Гц, что автоматически регулируется от 1 до 120 Гц, обеспечивая плавность при просмотре контента или игры. Также доступны функции усилителя зрения и адаптивного цветового тона, улучшающие визуальное восприятие изображений в зависимости от условий освещения.

Камеры обеих моделей обеспечивают высококачественную съемку. Сверхширокая камера имеет разрешение 12 МП с диафрагмой F2.2 и углом обзора 120°. Основная широкоугольная камера 50 МП оснащена системой оптической стабилизации изображения (OIS), диафрагмой F1.8 и углом обзора 85°. Для портретов и приближающейся съемки используется телефотокамера на 10 МП с трехкратным оптическим зумом, диафрагмой F2.4 и углом обзора 36°. Фронтальная камера обеих моделей имеет разрешение 12 МП, диафрагму F2.2 и угол обзора 80°, обеспечивая четкие и качественные селфи.

Относительно автономности Galaxy S25 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, тогда как Galaxy S25+ предлагает больший аккумулятор на 4900 мАч. Это позволяет обоим устройствам обеспечивать длительное время работы без подзарядки даже при интенсивном использовании.

Инновационный искусственный интеллект Galaxy AI

Galaxy S25 получили новую мобильную платформу Snapdragon 8 Elite для Galaxy, обеспечивающую большую мощность для обработки задач искусственного интеллекта. Благодаря ProVisual Engine новому поколению устройства предлагают улучшенные возможности работы с камерой и контентом.

Мобильная оболочка One UI 7 стала основой серии Galaxy S25. Благодаря ей смартфоны обеспечивают персональный опыт, учитывающий потребности и предпочтения пользователей, а также гарантирует безопасность данных.

Среди ключевых функций:

Мультимодальные агенты Galaxy AI, позволяющие интерпретировать текст, язык, изображения и видео.

Обновлена функция Google Circle to Search, которая распознает номера телефонов, электронные адреса и URL-адреса, что позволяет совершать звонки или переходы одним касанием.

Контекстно-зависимые подсказки для эффективного поиска и быстрого переключения программ.

Новые возможности улучшают общение, производительность и творчество. К примеру, функция Writing Assist предлагает автоматическое форматирование текста или обобщение контента, а Drawing Assist облегчает создание эскизов и иллюстраций.

Производительность и энергоэффективность

Серия Galaxy S25 оснащена процессором Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который обеспечивает:

На 40% больше производительность нейронного процессора (NPU).

На 37% более быстрая работа центрального процессора (CPU).

На 30% улучшенную графику (GPU) для мобильных игр.

Также обновлена система рассеяния тепла благодаря увеличенной паровой камере и эффективным материалам.

Инновационные камеры и экологический подход

Смартфоны получили камеры с инновационными возможностями:

В Galaxy S25 Ultra впервые используется 50-мегапиксельный ультраширокий сенсор для улучшенной детализации.

10-битный HDR обеспечивает насыщенные цвета даже в сложных условиях освещения.

Инструменты для удаления шума Audio Eraser и настройка глубины резкости через Expert RAW позволяют создавать профессиональные фото- и видеоматериалы.

Смартфоны изготовлены с использованием переработанных материалов:

Металлические рамки содержат алюминий по переработке.

Аккумуляторы Galaxy S25 впервые изготовлены из использованного кобальта, полученного из старых батарей.

Все устройства обеспечиваются обновлениями операционной системы и безопасности в течение семи лет, а также предлагают расширенную поддержку через Samsung Care+.

Цены, цвета и подписка Galaxy Club

Galaxy S25 Ultra будет доступен в цветах Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver и Titanium Grey. Galaxy S25 и Galaxy S25+ предлагаются в цветах Navy, Silver Shadow, Icyblue и Mint.

Кроме того, Samsung представила подписку New Galaxy Club, позволяющую удобно обновлять устройства. Все покупатели серии Galaxy S25 получат 6 месяцев доступа к Gemini Advanced и 2 ТВ облачного хранилища.

Цены на новые смартфоны колеблются от 983 долларов (по Galaxy S25) до 1536,95 долларов (Galaxy S25 Ultra).

Производители добавляют, что серия Samsung Galaxy S25 включает три основных модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Galaxy S25 — самый маленький флагманский телефон с 6,2-дюймовым дисплеем, в то время как Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra имеют большие экраны, причем модель Ultra может похвастаться самым большим 6,9-дюймовым дисплеем и высокими характеристиками. Каждая модель базируется на успехе серии Galaxy S24, предлагая сверхмощный Galaxy AI 1, улучшенную производительность, улучшенные системы камер и передовые технологии.

Добавим, летом 2024 года Samsung официально представила умное кольцо Galaxy Ring, впервые анонсированное на MWC 2024 в феврале.