Після пʼяти місяців анонсів Samsung представила розумну каблучку Galaxy Ring

На заході Galaxy Unpacked 2024 компанія Samsung Electronics офіційно представила розумне кільце Galaxy Ring, яке було вперше анонсовано на MWC 2024 у лютому.

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Galaxy Ring надає користувачам комплексний моніторинг стану здоров'я, відстежуючи не лише базові показники,такі як частота серцевих скорочень і температура шкіри, а й різні режими сну та фізичної активності.

Завдяки інтеграції штучного інтелекту, кільце проводить детальний аналіз сну, враховуючи такі фактори, як хропіння, рухи тіла, серцевий ритм і дихання. На основі цієї інформації пристрій пропонує індивідуальні поради щодо покращення якості сну та загального самопочуття.

Окрім моніторингу здоров'я, Galaxy Ring розширює можливості взаємодії зі смартфонами Samsung Galaxy,дозволяючи керувати деякими функціями, наприклад, будильником та камерою, безпосередньо з кільця.

Характеристики

Galaxy Ring виготовлений з титанового сплаву, що забезпечує довговічність та стійкість до пошкоджень. Крім того, кільце має сертифікат IP68, що гарантує захист від пилу та води на глибині до 1.5 метра протягом 30 хвилин.

Також користувачі можуть обрати один з трьох кольорів: чорний (Titanium Black), сріблястий (Titanium Silver) або золотий (Titanium Gold). Розмірна сітка кільця відповідає американській системі та включає розміри від 5 до 13.

Залежно від розміру, Galaxy Ring оснащений акумулятором ємністю 17 мАг (для розмірів 5-8) або 22.5 мАг (для розмірів 9-13), що забезпечує до 7 днів автономної роботи.

Зарядити кільце можна за допомогою спеціального футляра, оснащеного акумулятором ємністю 361 мАг.

Galaxy Ring сумісний лише зі смартфонами Samsung Galaxy на базі Android 11 або новіших версій. Для використання кільця необхідний обліковий запис Samsung та встановлена програма Samsung Health.

Додамо, що попереднє замовлення на Galaxy Ring розпочнеться 10 липня, а офіційний старт продажів запланований на 24 липня. Ціна на розумне кільце стартуватиме від $399.