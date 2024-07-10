После пяти месяцев анонсов Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring

На мероприятии Galaxy Unpacked 2024 компания Samsung Electronics официально представила умное кольцо Galaxy Ring, которое было впервые анонсировано на MWC 2024 в феврале.

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Galaxy Ring предоставляет пользователям комплексный мониторинг состояния здоровья, отслеживая не только базовые показатели, такие как частота сердечных сокращений и температура кожи, но и разные режимы сна и физической активности.

Благодаря интеграции искусственного интеллекта, кольцо проводит детальный анализ сна, учитывая такие факторы, как храп, телодвижения, сердечный ритм и дыхание. На основе этой информации устройство предлагает индивидуальные советы по улучшению сна и общему самочувствию.

Помимо мониторинга здоровья, Galaxy Ring расширяет возможности взаимодействия со смартфонами Samsung Galaxy, позволяя управлять некоторыми функциями, к примеру, будильником и камерой, непосредственно из кольца.

Характеристики

Galaxy Ring изготовлен из титанового сплава, что обеспечивает долговечность и стойкость к повреждениям. Кроме того, кольцо имеет сертификат IP68, гарантирующий защиту от пыли и воды на глубине до 1.5 метра в течение 30 минут.

Также пользователи могут выбрать один из трех цветов: черный (Titanium Black), серебристый (Titanium Silver) или золотой (Titanium Gold). Размерная сетка кольца соответствует американской системе и включает размеры от 5 до 13.

В зависимости от размера, Galaxy Ring оснащен аккумулятором емкостью 17 мАч (для размеров 5-8) или 22.5 мАч (для размеров 9-13), что обеспечивает до 7 дней автономной работы.

Зарядить кольцо можно с помощью специального футляра, оснащенного аккумулятором емкостью 361 мАч.

Galaxy Ring совместим только со смартфонами Samsung Galaxy на базе Android 11 или более поздних версий. Для использования кольца необходима учетная запись Samsung и установлена программа Samsung Health.

Предварительный заказ на Galaxy Ring начнется 10 июля, а официальный старт продаж запланирован на 24 июля. Цена на разумное кольцо будет стартовать от $399.