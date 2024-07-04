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Прибыль Samsung может вырасти в 13 раз: что повлияло
Операционная прибыль Samsung Electronics во втором квартале 2024 может вырасти в 13 раз благодаря повышению спроса на технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.
Согласно прогнозам, основанным на оценках 27 аналитиков LSEG SmartEstimate, прибыль компании может увеличиться в 13 раз и достичь 8,8 трлн вон что эквивалентно 6,34 миллиарда долларов за квартал, завершившийся 30 июня.
Рост прибыли связывается с увеличением спроса на технологии искусственного интеллекта, что способствовало восстановлению цен на чипы памяти.
Добавим, что по итогам 2 квартала предыдущего года операционная прибыль компании составила 670 млрд вон.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Аналитики также прогнозируют, что прибыль подразделения по выпуску чипов составит примерно 3,31 млрд. долларов, а мобильного бизнеса – около 1,59 млрд. долларов.
Добавим, что в первом квартале 2024 года Samsung Electronics зафиксировала рост операционной прибыли на 932,8%, получив около 4,8 миллиарда долларов, благодаря восстановлению цен на чипы памяти и высоким продажам флагманских смартфонов Galaxy S24.
Также в апреле компания начала массовое производство HBM3E 8H и V9 NAND, чтобы удовлетворить спрос пользователей на искусственный интеллект. Кроме того, планировалось серийное производство продукции HBM3E 12H и 128-гигабайтной 1b-нанометровой памяти DDR5 объемом по 32 ГБ.
Фото: ua.depositphotos.com