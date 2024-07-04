Прибуток Samsung може вирости в 13 разів: що вплинуло

Операційний прибуток Samsung Electronics у другому кварталі 2024 року може вирости в 13 разів завдяки підвищенню попиту на технології штучного інтелекту. Про це повдомляє Reuters.

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Згідно з прогнозами, заснованими на оцінках 27 аналітиків LSEG SmartEstimate, прибуток компанії може збільшитися в 13 разів і досягти 8,8 трлн вон що еквівалентно 6,34 мільярдів доларів за квартал, який завершився 30 червня.

Зростання прибутку пов'язують зі збільшенням попиту на технології штучного інтелекту, що сприяло відновленню цін на чипи пам'яті.

Додамо, що за підсумками 2 кварталу попереднього року операційний прибуток компанії становив 670 млрд вон.

Аналітики також прогнозують, що прибуток підрозділу з випуску чипів складе приблизно 3,31 млрд доларів, а мобільного бізнесу – близько 1,59 млрд доларів.

Додамо, що у першому кварталі 2024 року Samsung Electronics зафіксувала зростання операційного прибутку на 932,8%, отримавши близько 4,8 мільярдів доларів, завдяки відновленню цін на чипи пам'яті та високим продажам флагманських смартфонів Galaxy S24.

Також, у квітні, компанія почала масове виробництво HBM3E 8H і V9 NAND, щоб задовольнити попит користувачів на штучний інтелект. Крім того, тоді планувалось серійне виробництво продукції HBM3E 12H і 128-гігабайтної 1b-нанометрової пам’яті DDR5 об’ємом по 32 ГБ.

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