Южнокорейская корпорация Samsung Electronics решила аннулировать собственные акции на сумму 2,11 млрд. долларов США, которые она приобрела ранее. Это первый случай, когда технологический гигант пошел на такой шаг.

Об этом сообщило агентство R euters.

Samsung в отдельном нормативном документе заявила, что в период с 19 февраля по 16 мая этого года она приобретет собственные обыкновенные акции на сумму 2,7 трлн вон и другие акции на сумму 304 млрд вон с целью увеличения акционерной стоимости и выгоды для своих сотрудников.

В ноябре прошлого года компания заявила, что планирует выкупить акции на сумму 10 триллионов вон в течение года после того, как цена ее акций оказалась ниже, чем у конкурентов, таких как SK Hynix, что стало первым случаем, когда технологический гигант решил выкупить свои акции.

Что известно о Samsung Electronics?

Samsung Electronics – южнокорейская корпорация, компания-производитель электроники со штаб-квартирой в Сеуле. Слово "Samsung" на корейском языке буквально означает "три звезды". Технологический гигант является мировым лидером в области производства полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, а также в области технологий цифровой конвергенции. У Samsung Electronics является 206 офисов в 68 странах мира. Пока лидирует на рынках цифровых телевизоров, микросхем памяти, мобильных телефонов и LCD -дисплеев.

Напомним, Samsung вернул первенство по производству чипов . Компания увеличила свое преимущество за счет сильного роста цен на устройстве памяти. Ее выручка в 2024 году составила 66,5 млрд долларов.