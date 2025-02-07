Samsung вернул первенство по производству чипов: кто вошел в первую десятку

В 2024 году общемировой доход от полупроводниковой отрасли составил 626 миллиардов долларов США, что на 18,1% больше, чем в 2023 году. Прогнозируется, что в 2025 году общий доход составит 705 млрд. долларов США. По результатам прошлого года компания Samsung вернула себе первое место среди самых крупных поставщиков полупроводников.

Об этом сообщает Gartner.

"Графические процессоры (GPU) и процессоры II, используемые в приложениях центров обработки данных (серверы и карты ускорителей), были ключевыми драйверами для сектора микросхем в 2024 году", — сказал вице-президент по аналитике издания Джордж Броклхерст.

Доход от полупроводников для центров обработки данных составил 112 миллиардов долларов в 2024 году. Этот показатель выше на 64,8 млрд долларов по сравнению с 2023 годом.

Положительные показатели рынка в целом повлияли на рейтинг нескольких поставщиков полупроводников. Одиннадцать поставщиков продемонстрировали двузначный рост, и только 8 из 25 крупнейших поставщиков полупроводников сообщили о снижении выручки в 2024 году.

Samsung Electronics вернула себе первое место



9 из 10 крупнейших поставщиков полупроводников зафиксировали рост выручки в 2024 году.

Samsung Electronics вернула себе первое место и увеличила свое преимущество за счет сильного роста цен на устройстве памяти. Выручка компании в 2024 году составила 66,5 млрд долларов.

Intel переместилась на вторую позицию, поскольку ее продукция – ПК с искусственным интеллектом и чипсет Core Ultra – оказался недостаточным для компенсации ограниченного успеха предложения ускорителей искусственного интеллекта и скромного роста ее бизнеса в целом. Выручка Intel от полупроводников осталась на уровне 0,1% роста в 2024 году.

Nvidia продолжила демонстрировать исключительно хорошие результаты, увеличив свой доход от полупроводников на 84% в 2024 году до $46 млрд. Компания поднялась на две позиции и заняла третье место благодаря успеху в сфере искусственного интеллекта.

Итак, рейтинг десяти крупнейших поставщиков полупроводников по объему выручки по всему миру, 2024 г. (в миллионах долларов США) выглядит следующим образом:

Отмечается, что доля HBM в выручке DRAM в 2025 году составит 19,2% против 13,6% в 2024 году.

По словам Броклхерста, память и полупроводники II будут драйверами краткосрочного роста. Ожидается, что выручка HBM увеличится на 66,3% в 2025 году и достигнет 19,8 млрд долларов.

Напомним, 23 января Samsung Electronics официально анонсировала свои новые смартфоны Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25, представив их в качестве настоящих компаньонов с искусственным интеллектом. Новые модели должны обеспечить естественный и контекстно зависимый мобильный опыт.