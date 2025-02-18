Південнокорейська корпорація Samsung Electronics вирішила анулювати власні акції на суму 2,11 млрд доларів США, які вона придбала раніше. Це перший випадок, коли технологічний гігант пішов на такий крок.

Про це повідомило агентство Reuters.

Samsung в окремому нормативному документі заявила, що в період з 19 лютого по 16 травня цього року вона придбає власні звичайні акції на суму 2,7 трлн вон та інші акції на суму 304 млрд вон з метою збільшення акціонерної вартості та вигоди для своїх співробітників.

У листопаді минулого року компанія заявила, що планує викупити акції на суму 10 трильйонів вон протягом року після того, як ціна її акцій виявилася нижчою, ніж у конкурентів, таких як SK Hynix, що стало першим випадком, коли технологічний гігант вирішив викупити свої акції.

Що відомо про Samsung Electronics?

Samsung Electronics — південнокорейська корпорація, компанія-виробник електроніки зі штаб-квартирою в Сеулі. Слово "Samsung" корейською мовою буквально означає "три зірки". Технологічний гігант є світовим лідером у сфері виробництва напівпровідників, телекомунікаційного та цифрового медіаобладнання, а також у сфері технологій цифрової конвергенції. У Samsung Electronics є 206 офісів у 68 країнах світу. Наразі лідирує на ринках цифрових телевізорів, мікросхем пам'яті, мобільних телефонів та LCD-дисплеїв.

Нагадаємо, Samsung повернув першість з виробництва чипів. Компанія збільшила свою перевагу за рахунок сильного зростання цін на пристрої пам'яті. Її виторг у 2024 році склав 66,5 млрд доларів.