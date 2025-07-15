Samsung знову лідер: компанія випередила Apple за обсягами продажів смартфонів у II кварталі

У другому кварталі 2025 року Samsung повернула собі першість на світовому ринку смартфонів, обійшовши Apple за кількістю відвантажених пристроїв. За даними International Data Corporation (IDC), південнокорейська компанія поставила 58 мільйонів смартфонів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Частка Samsung на ринку склала 20%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт IDC.

Apple посіла друге місце з результатом 46,4 мільйона проданих iPhone. Це на 1,5% більше, ніж торік, однак нижче, ніж у першому кварталі 2025-го. Аналітики пояснюють зниження очікуванням споживачами нових моделей, які вийдуть восени.

Третю позицію в рейтингу зайняла китайська Xiaomi з 42,5 мільйонами відвантажених смартфонів та часткою 14,4%. Замикають п’ятірку лідерів компанії Vivo (27,1 млн, 9,2%) та Transsion (25,1 млн, 9,2%), відома брендами Infinix, Itel і Tecno.

Загалом глобальні постачання смартфонів у другому кварталі зросли на 1% у річному обчисленні — до 295,2 мільйона одиниць. Попри позитивну динаміку, ринок стикається з тиском макроекономічної невизначеності — зокрема волатильністю валют, інфляцією та безробіттям у низці регіонів. Це стримує попит, особливо в бюджетному сегменті.

У Samsung зростанню сприяли успішні продажі моделей Galaxy A36 та A56. За словами віцепрезидента IDC Франсіско Херонімо, ці смартфони, які підтримують функції штучного інтелекту, користуються попитом серед покупців, що шукають технології нового покоління за помірну ціну.

Водночас Apple показала зниження на ринку Китаю — на 1% за квартал — попри успішну участь у фестивалі онлайн-торгівлі 618. Продажі в регіоні не встигли компенсувати втрати через зниження субсидій, тоді як ринки, що розвиваються, продемонстрували зростання.

За оцінкою експертів IDC, відновлення інтересу до інноваційних смартфонів зі штучним інтелектом і поява нових моделей можуть стимулювати подальше зростання ринку. Зараз він демонструє позитивну динаміку восьмий квартал поспіль — уперше з 2013 року.

Додамо, Samsung вирішила анулювати власні акції на суму 2,11 млрд доларів США, які вона придбала раніше. Це перший випадок, коли технологічний гігант пішов на такий крок.