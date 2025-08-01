Компанія Apple повідомила про найбільше зростання виручки з грудня 2021 року: фінансові показники

У четвер, 31 липня, компанія Apple опублікувала звіт про прибуток за поточний квартал, який перевершив очікування Уолл-стріт щодо прибутку та виручки. Продаж iPhone виріс на 13% у річному обчисленні, а загальний виторг збільшився на 10% — це найбільше квартальне зростання виручки Apple з грудня 2021 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Фінансові показники Apple зросли, незважаючи на попередження генерального директора Тіма Кука про те, що тарифи США збільшать витрати на 1,1 млрд. доларів за цей період.

Ці мита, що стали центральним елементом торгової війни президента США Дональда Трампа, обійшлися компанії у 800 мільйонів доларів у червневому кварталі і підштовхнули деяких покупців до покупки iPhone наприкінці весни цього року.

Ось яких результатів досягла компанія Apple у другому кварталі порівняно з консенсус-прогнозами:

прибуток на акцію — $1,57 проти очікуваних $1,43;

виторг — $94,04 млрд проти очікуваних $89,53 млрд;

виручка від iPhone — $44,58 млрд проти очікуваних $40,22 млрд;

дохід Mac — $8,05 млрд проти очікуваних $7,26 млрд;

дохід від iPad — $6,58 млрд проти очікуваних $7,24 млрд;

виторг від продажу інших продуктів — $7,40 млрд проти очікуваних $7,82;

дохід від послуг — $27,42 млрд проти очікуваних $26,80 млрд;

валовий дохід — 46,5% проти очікуваних 45,9%.

"Це був винятковий квартал за будь-якими мірками", — оцінив Кук фінансові досягнення компанії.

Наразі Apple на ринку преміальних мобільних телефонів стикається з конкуренцією з боку такого гравця, як Samsung Electronics. А в області програмного забезпечення — з викликами Alphabet, яка швидко інтегрує функції штучного інтелекту в свою конкуруючу операційну систему Android.

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року Samsung повернула собі першість на світовому ринку смартфонів, обійшовши Apple за кількістю відвантажених пристроїв.