Apple втратила ключового керівника з AI-моделей на користь Meta

Apple (AAPL) втратила одного зі своїх провідних керівників, відповідального за розробку штучного інтелекту, який переходить до Meta Platforms (META).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Жуомін Панг (Ruoming Pang) — "видатний інженер і менеджер, який очолював команду Apple Foundation Models" — залишає компанію, щоби приєднатися до Meta, яка переманила його пропозицією на десятки мільйонів доларів на рік.

Панг — останнє високопрофільне поповнення команди Meta з AI. За даними джерел, до неї також приєдналися Александр Ванг (Scale AI), стартап-засновник Деніел Гросс і колишній CEO GitHub Нат Фрідман — усім їм запропонували щедрі пакети.

Минулого місяця CEO OpenAI Сем Альтман заявив, що Meta пропонувала до $100 мільйонів бонусів за перехід із ChatGPT. The Wall Street Journal також підтвердив, що Панг справді приєднується до Meta.

Марк Цукерберг створив нову команду, яка має на меті випередити техногігантів у досягненні Artificial General Intelligence (AGI) — повноцінного загального штучного інтелекту. За даними джерел, він був розчарований прогресом Meta у цій сфері, що й спонукало до масштабного найму.

Для Apple втрата Панга — черговий удар: цього року акції компанії впали на фоні занепокоєння інвесторів щодо відставання Apple від конкурентів у гонці ШІ.

Акції Meta, що зросли на 22% від початку року, залишилися без змін на пре-маркеті у вівторок. Акції Apple також не змінилися в пре-маркеті, але за рік втратили 16% вартості.

Зауважимо, американська технологічна компанія — виробник чипів та відеоадаптерів — Nvidia у червні повернула собі перше місце серед найдорожчих компаній світу. Її акції злетіли завдяки лідерству в галузі штучного інтелекту і очікуванням зростання попиту на ШІ-чіпи. За ринковою вартістю техногігант залишив позаду Microsoft, Apple та Amazon.