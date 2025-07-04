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OpenAI підтвердила свою участь у хмарній угоді з Oracle на $30 млрд на рік

OpenAI підтвердила свою участь у хмарній угоді з Oracle на $30 млрд на рік
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

OpenAI підтвердила свою участь у хмарній угоді з Oracle на $30 млрд на рік, очікується до 4,5 ГВт потужності на кількох дата-центрах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на FT

Йдеться про те, що ця угода стане найбільшою хмарною угодою у світі. OpenAI планує орендувати близько 4,5 гігават потужностей у Oracle. Контракт реалізовується через спільне підприємство OpenAI під назвою Stargate, інвестором якого є й Oracle.

За даними Bloomberg, Oracle планує побудувати кілька дата-центрів по всій території США спільно з партнерами. Існуючий кампус дата-центрів в Абіліні (штат Техас), побудований у співпраці з Crusoe, може бути розширений з 1,2 ГВт до 2 ГВт. Компанія також розглядає інші майданчики в Техасі.

За інформацією Financial Times, до переліку потенційних штатів також входять Мічиган, Вісконсин, Вайомінг, Нью-Мексико, Джорджія, Огайо та Пенсильванія.

Окрім Oracle, OpenAI продовжує активно використовувати хмарну інфраструктуру Azure від свого початкового інвестора Microsoft, а також має контракти з CoreWeave та Google — включно з використанням спеціалізованих TPU-чипів останньої.

Водночас, за словами директора OpenAI з фізичної інфраструктури, компанія все ще планує самостійно будувати власні дата-центри. Про це він розповів у свіжому випуску журналу DCD.

OpenAI також має намір створити кампус дата-центрів Stargate в Об’єднаних Арабських Еміратах за участі Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank та G42. Крім того, компанія веде пошук локацій для інших проєктів у різних країнах світу.

ДОВІДКА:

Stargate — це інфраструктурна ініціатива OpenAI, спрямована на створення надпотужних дата-центрів нового покоління для підтримки обчислень, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту. Проєкт реалізується у форматі спільного підприємства, інвестором якого є компанія Oracle, а до партнерства також залучаються такі гравці, як Nvidia, Cisco, SoftBank, Microsoft і компанія G42 з ОАЕ.

Ініціатива Stargate передбачає будівництво гіпермасштабованих дата-центрів із потужністю в гігаватах — що в десятки разів перевищує типові показники звичайних комерційних обчислювальних центрів. Такі потужності необхідні для навчання моделей штучного інтелекту нового покоління, зокрема тих, що наближаються до рівня штучного загального інтелекту (AGI). У рамках Stargate вже ведеться будівництво в США, зокрема в Техасі, а також планується створення дата-центрів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Паралельно OpenAI досліджує можливості для розвитку інфраструктури в інших країнах.

Проєкт Stargate має стратегічне значення для OpenAI, оскільки забезпечує доступ до масштабованих і енергоефективних обчислювальних потужностей, здатних підтримати подальший розвиток генеративного ІІ та реалізацію довгострокової місії компанії.

Автор:
Кейт Щеглова