Друга перемога для ШІ-індустрії США за тиждень: суд підтримав Meta у справі про порушення авторських прав

Компанія Meta Марка Цукерберга отримала підтримку судді у справі щодо порушення авторських прав, поданій групою письменників. Це вже друга перемога для американської індустрії штучного інтелекту цього тижня. Серед позивачів були, зокрема, Сара Сільверман та Та-Нехісі Коутс, які стверджували, що Meta порушила закон, використовуючи їхні книги без дозволу для тренування власної ШІ-системи.

Про це пише Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Це рішення з’явилося слідом за понеділковим рішенням у справі компанії Anthropic, в якій суд також не визнав порушення авторських прав. Як заявив федеральний суддя округу Каліфорнія Вінс Чаббрія у своєму рішенні щодо справи Meta, автори не надали достатньо доказів того, що ШІ-система компанії шкодить ринку їхніх творів, аби визнати дії Meta незаконними згідно з авторським правом США.

Втім, у рішенні також висловлена надія для американських творців, які вважають, що тренування ШІ-моделей на основі їхніх творів без дозволу є незаконним. Суддя Чаббрія додав, що використання захищених авторським правом творів для навчання ШІ без згоди авторів є незаконним "у багатьох випадках", чим розійшовся в позиції з іншим суддею з Сан-Франциско, який у справі проти Anthropic визнав таке використання "чесним використанням" (fair use).

Fair use (чесне використання) – це доктрина американського права, яка дозволяє використовувати захищені авторським правом твори без згоди правовласника в певних обставинах і є головною лінією захисту технокомпаній.

"Це рішення не означає, що використання Meta захищених творів для навчання своїх мовних моделей є законним, – зазначив Чаббрія. – Воно лише означає, що ці позивачі зробили неправильні аргументи та не змогли належно обґрунтувати правильні".

Anthropic також постане перед судом повторно цього року, адже суддя у цій справі визнав, що копіювання й зберігання понад 7 мільйонів піратських книг у внутрішній бібліотеці порушує авторські права і не є чесним використанням.

У юридичній фірмі Boies Schiller Flexner, яка представляє авторів у справі проти Meta, заявили, що не згодні з рішенням суду, оскільки компанія, на їхню думку, вчинила "безпрецедентне піратство захищених творів".

У відповідь представник Meta заявив, що компанія цінує рішення суду та вважає fair use "ключовою правовою основою" для створення "трансформаційних" ШІ-технологій.

Нагадаємо, письменники подали до суду на Meta у 2023 році, звинувативши її у використанні піратських версій їхніх книг для тренування ШІ-моделі Llama без згоди чи компенсації.

Це питання авторських прав викликало конфлікт між ШІ-компаніями та представниками креативних індустрій по обидва боки Атлантики, оскільки генеративні ШІ-моделі (як ChatGPT) потребують величезних обсягів відкритих даних, включно із захищеними творами, для навчання.

Ця справа – лише одна з кількох судових позовів, поданих авторами, ЗМІ та іншими правовласниками проти таких компаній, як OpenAI, Microsoft та Anthropic, щодо порушення авторських прав під час тренування штучного інтелекту.

Технокомпанії наполягають, що їхні ШІ-системи роблять "чесне використання" захищених матеріалів, перетворюючи їх на новий контент, і що примус до сплати авторських відрахувань може загальмувати розвиток ШІ-індустрії.

Зі свого боку автори стверджують, що компанії незаконно копіюють їхні твори, щоб генерувати конкурентний контент, який загрожує їхньому заробітку. Суддя Чаббрія висловив співчуття цій позиції ще в травні, а в середу підтвердив свою думку:

"Генеративний ШІ має потенціал заполонити ринок нескінченними зображеннями, піснями, статтями й книжками, створеними за лічені хвилини, без творчого зусилля.

Отже, тренуючи моделі на захищених творах, компанії створюють продукт, який може зруйнувати ринок для оригінальних робіт, а отже – підриває мотивацію до творчості по-старому", – підсумував суддя.