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Anthropic виграла справу щодо навчання ШІ на основі авторських текстів, але постане перед судом через піратські книги

Робот опановує знання століть в центрі найстарішої публічної бібліотеки Європи - Бодліанської бібліотеки Оксфорду (1602 рік). Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій
Робот опановує знання століть в центрі найстарішої публічної бібліотеки Європи - Бодліанської бібліотеки Оксфорду (1602 рік). Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

У знаковій справі для індустрії штучного інтелекту федеральний суддя ухвалив, що компанія Anthropic не порушила закон, навчаючи свій чатбот Claude на мільйонах книг, захищених авторським правом.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The Independent.

Проте компанії все ж доведеться постати перед судом за спосіб, у який вона отримала ці книги — завантаживши їх із так званих "тіньових бібліотек", що поширюють піратські копії.

Суддя Окружного суду США Вільям Олсап із Сан-Франциско у своєму рішенні, опублікованому пізно ввечері у понеділок, зазначив, що здатність ШІ-системи створювати власні текстові уривки на основі тисяч прочитаних творів підпадає під дію принципу "чесного використання" (fair use) відповідно до законодавства США, оскільки це використання є "типово трансформативним".

"Як і будь-який читач, який прагне стати письменником, великі мовні моделі Anthropic тренувалися не для того, щоб просто відтворювати чи замінювати оригінальні твори, а щоб створювати щось принципово інше", написав Олсап.

Однак попри відхилення одного з ключових пунктів позову групи авторів, які торік звинуватили компанію у порушенні авторських прав, суддя постановив, що у грудні Anthropic таки має постати перед судом через звинувачення у незаконному заволодінні творами.

Anthropic — американський стартап у сфері штучного інтелекту, заснований колишніми працівниками OpenAI. Компанія займається розробкою мовних моделей та систем загального ШІ, акцентуючи увагу на безпечному та відповідальному використанні технологій.

Автор:
Кейт Щеглова