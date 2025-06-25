Anthropic выиграла дело по обучению ИИ на основе авторских текстов, но предстанет перед судом из-за пиратских книг

В знаковом деле для промышленности искусственного интеллекта федеральный судья постановил, что компания Anthropic не нарушила закон, обучая свой чатбот Claude на миллионах книг, защищенных авторским правом.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию The Independent.

Однако компании все же придется предстать перед судом способом, которым она получила эти книги — загрузив их из так называемых "теневых библиотек", распространяющих пиратские копии.

Судья Окружного суда США Уильям Олсап из Сан-Франциско в своем решении, опубликованном поздно вечером в понедельник, отметил, что способность ИИ-системы создавать собственные текстовые отрывки на основе тысяч прочитанных произведений подпадает под действие принципа "честного использования" ( fair use) в соответствии с законодательством США, поскольку это использование является "типично трансформативным".

"Как и хоть какой читатель, стремящийся стать писателем, огромные языковые модели Anthropic тренировались не для того, чтоб просто воспроизводить либо заменять уникальные произведения, а чтоб создавать нечто принципиально иное", – написал Олсап.

Однако, несмотря на отклонение одного из ключевых пунктов иска группы авторов, которые в прошлом году обвинили компанию в нарушении авторских прав, судья постановил, что в декабре Anthropic должен предстать перед судом из-за обвинений в незаконном завладении произведениями.

Anthropic – американский стартап в сфере искусственного интеллекта, основанный бывшими работниками OpenAI. Компания занимается разработкой языковых моделей и систем общего ИИ, акцентируя внимание на безопасном и ответственном использовании технологий.