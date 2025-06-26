Вторая победа для ИИ-индустрии США за неделю: суд поддержал Meta по делу о нарушении авторских прав

Компания Meta Марка Цукерберга получила поддержку судьи по делу о нарушении авторских прав, предоставленном группой писателей. Это уже вторая победа для американской индустрии искусственного интеллекта на этой неделе. Среди истцов были Сара Сильверман и Та-Нехиси Коутс, которые утверждали, что Meta нарушила закон, используя их книги без разрешения для тренировки собственной ИИ-системы.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

Это решение последовало за понедельничным решением по делу компании Anthropic, в которой суд также не признал нарушения авторских прав. Как заявил федеральный судья округа Калифорния Винс Чаббрия в своем решении по делу Meta, авторы не предоставили достаточно доказательств того, что ИИ-система компании вредит рынку их произведений, чтобы признать действия Meta незаконными по авторскому праву США.

Впрочем, в решении также высказана надежда для американских создателей, которые считают, что тренировка ИИ-моделей на основе их произведений без разрешения незаконна. Судья Чаббрия добавил, что использование защищенных авторским правом произведений для обучения ИИ без согласия авторов является незаконным "во многих случаях", чем разошелся в позиции с другим судьей из Сан-Франциско, признавшим в деле против Anthropic такое использование "честным использованием" (fair use).

Fair use (честное использование) – это доктрина американского права, позволяющая использовать защищенные авторским правом произведения без согласия правообладателя в определенных обстоятельствах и являющаяся главной линией защиты технокомпаний.

"Это решение не означает, что использование Meta защищенных произведений для обучения своих языковых моделей законно, – отметил Чаббрия. – Оно лишь означает, что эти истцы сделали неправильные аргументы и не смогли должным образом обосновать правильные".

Anthropic также предстанет перед судом повторно в этом году, ведь судья по этому делу признал, что копирование и хранение более 7 миллионов пиратских книг во внутренней библиотеке нарушает авторские права и не является честным использованием.

В юридической фирме Boies Schiller Flexner, представляющей авторов по делу против Meta, заявили, что не согласны с решением суда, поскольку компания, по их мнению, совершила "беспрецедентное пиратство защищенных произведений".

В ответ представитель Meta заявил, что компания ценит решение суда и считает fair use "ключевой правовой основой" для создания "трансформационных" ИИ-технологий.

Напомним, писатели подали в суд на Meta в 2023 году, обвинив ее в использовании пиратских версий их книг для тренировки ИИ-модели Llama без согласия или компенсации.

Этот вопрос авторских прав вызвал конфликт между ИИ-компаниями и представителями креативных индустрий с обеих сторон Атлантики, поскольку генеративные ИИ-модели (как ChatGPT) нуждаются в огромных объемах открытых данных, включая защищенные произведения, для обучения.

Это дело только одного из нескольких судебных исков, поданных авторами, СМИ и другими правообладателями против таких компаний, как OpenAI, Microsoft и Anthropic, о нарушении авторских прав во время тренировки искусственного интеллекта.

Технокомпании настаивают, что их ИИ-системы производят "честное использование" защищенных материалов, превращая их в новый контент, и что принуждение к уплате авторских отчислений может затормозить развитие ИИ-индустрии.

Со своей стороны авторы утверждают, что компании незаконно копируют их произведения, чтобы генерировать конкурентный контент, угрожающий их заработку. Судья Чаббрия выразил соболезнования этой позиции еще в мае, а в среду подтвердил свое мнение:

"Генеративный ИИ имеет потенциал заполонить рынок бесконечными изображениями, песнями, статьями и книгами, созданными в считанные минуты, без творческого усилия.

"Итак, тренируя модели на защищенных произведениях, компании создают продукт, который может разрушить рынок для оригинальных работ, а значит — подрывает мотивацию к творчеству по старинке", — подытожил судья.