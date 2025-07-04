OpenAI подтвердила свое участие в облачном соглашении с Oracle на $30 млрд в год, ожидается до 4,5 ГВт мощности на нескольких дата-центрах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на FT

Речь идет о том , что это соглашение станет самым большим облачным соглашением в мире. OpenAI планирует арендовать около 4,5 гигаватт мощностей у Oracle. Контракт реализуется через совместное предприятие OpenAI под названием Stargate , инвестором которого является и Oracle.

По данным Bloomberg, Oracle планирует построить несколько дата-центров по всей территории США вместе с партнерами. Существующий кампус дата-центров в Абилине (штат Техас), построенный в сотрудничестве с Crusoe, может быть расширен с 1,2 до 2 ГВт. Компания также рассматривает другие площадки в Техасе.

По информации Financial Times, в число потенциальных штатов также входят Мичиган, Висконсин, Вайоминг, Нью-Мексико, Джорджия, Огайо и Пенсильвания.

Кроме Oracle, OpenAI продолжает активно использовать облачную инфраструктуру Azure от своего первоначального инвестора Microsoft, а также имеет контракты с CoreWeave и Google, включая использование специализированных TPU-чипов последней.

По словам директора OpenAI по физической инфраструктуре, компания все еще планирует самостоятельно строить собственные дата-центры. Об этом он рассказал в новом выпуске журнала DCD.

OpenAI также намерена создать кампус дата-центров Stargate в Объединенных Арабских Эмиратах с участием Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank и G42. Кроме того, компания ведет поиск локаций для других проектов в разных странах мира.

СПРАВКА:

Stargate – это инфраструктурная инициатива OpenAI, направленная на создание сверхмощных дата-центров нового поколения для поддержки вычислений, связанных с развитием искусственного интеллекта. Проект реализуется в формате совместного предприятия, инвестором которого является компания Oracle, а в партнерство также привлекаются такие игроки как Nvidia, Cisco, SoftBank, Microsoft и компания G42 из ОАЭ.

Инициатива Stargate предусматривает строительство гипермасштабированных дата-центров с мощностью в гигаваттах, что в десятки раз превышает типичные показатели обычных коммерческих вычислительных центров. Такие мощности необходимы для обучения моделей искусственного интеллекта нового поколения, в частности приближающихся к уровню искусственного общего интеллекта (AGI). В рамках Stargate уже ведется строительство в США, в частности, в Техасе, а также планируется создание дата-центров в Объединенных Арабских Эмиратах. Параллельно OpenAI исследует возможности развития инфраструктуры в других странах.

Проект Stargate имеет стратегическое значение для OpenAI, поскольку обеспечивает доступ к масштабируемым и энергоэффективным вычислительным мощностям, способным поддержать дальнейшее развитие генеративного ИИ и реализацию долгосрочной миссии компании.