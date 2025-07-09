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Apple потеряла ключевого руководителя по AI-моделям в пользу Meta

Apple
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Apple (AAPL) потеряла одного из своих ведущих руководителей, ответственного за разработку искусственного интеллекта. Он переходит в Meta Platforms (META).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg. ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, Жуомин Панг (Ruoming Pang) - "выдающийся инженер и менеджер, возглавлявший команду Apple Foundation Models" — покидает компанию, чтобы присоединиться к Meta, переманившей его предложением на десятки миллионов долларов в год .

Панг – последнее высокопрофильное пополнение команды Meta из AI. По данным источников, к ней также присоединились Александр Ванг (Scale AI), стартап-основатель Дэниел Гросс и бывший CEO GitHub Нат Фридман – всем им предложили щедрые пакеты.

В прошлом месяце CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta предлагала до $100 миллионов бонусов за переход с ChatGPT. The Wall Street Journal также подтвердил, что Панг действительно присоединяется к Meta.

Марк Цукерберг создал новую команду, которая имеет целью опередить техногигантов в достижении Artificial General Intelligence (AGI) — полноценного всеобщего искусственного интеллекта. По данным источников, он был разочарован прогрессом Meta в этой сфере, что и побуждало к масштабному найму.

Для Apple потеря Панга — очередной удар: в этом году акции компании упали на фоне беспокойства инвесторов об отставании Apple от конкурентов в гонке ИИ.

Выросшие на 22% с начала года акции Meta остались без изменений на пре-маркете во вторник. Акции Apple также не изменились в пре-маркете, но за год потеряли 16% стоимости .

Отметим, что американская технологическая компания — производитель чипов и видеоадаптеров — Nvidia в июне вернула себе первое место среди самых дорогих компаний мира. Ее акции взлетели благодаря лидерству в области искусственного интеллекта и ожиданиям роста спроса на ИИ-чипы. По рыночной стоимости техногигант оставил позади Microsoft, Apple и Amazon.

Автор:
Кейт Щеглова