Apple потеряла ключевого руководителя по AI-моделям в пользу Meta

Apple (AAPL) потеряла одного из своих ведущих руководителей, ответственного за разработку искусственного интеллекта. Он переходит в Meta Platforms (META).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg. ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, Жуомин Панг (Ruoming Pang) - "выдающийся инженер и менеджер, возглавлявший команду Apple Foundation Models" — покидает компанию, чтобы присоединиться к Meta, переманившей его предложением на десятки миллионов долларов в год .

Панг – последнее высокопрофильное пополнение команды Meta из AI. По данным источников, к ней также присоединились Александр Ванг (Scale AI), стартап-основатель Дэниел Гросс и бывший CEO GitHub Нат Фридман – всем им предложили щедрые пакеты.

В прошлом месяце CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta предлагала до $100 миллионов бонусов за переход с ChatGPT. The Wall Street Journal также подтвердил, что Панг действительно присоединяется к Meta.

Марк Цукерберг создал новую команду, которая имеет целью опередить техногигантов в достижении Artificial General Intelligence (AGI) — полноценного всеобщего искусственного интеллекта. По данным источников, он был разочарован прогрессом Meta в этой сфере, что и побуждало к масштабному найму.

Для Apple потеря Панга — очередной удар: в этом году акции компании упали на фоне беспокойства инвесторов об отставании Apple от конкурентов в гонке ИИ.

Выросшие на 22% с начала года акции Meta остались без изменений на пре-маркете во вторник. Акции Apple также не изменились в пре-маркете, но за год потеряли 16% стоимости .

Отметим, что американская технологическая компания — производитель чипов и видеоадаптеров — Nvidia в июне вернула себе первое место среди самых дорогих компаний мира. Ее акции взлетели благодаря лидерству в области искусственного интеллекта и ожиданиям роста спроса на ИИ-чипы. По рыночной стоимости техногигант оставил позади Microsoft, Apple и Amazon.