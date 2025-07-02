Nvidia вернула себе лидирующие позиции на рынке, превзойдя по рыночной капитализации Microsoft и Apple

Американская технологическая компания – производитель чипов и видеоадаптеров – Nvidia в июне вернула себе первое место среди самых дорогих компаний мира. Ее акции взлетели благодаря лидерству в области искусственного интеллекта и ожиданиям роста спроса на ИИ-чипы. По рыночной стоимости техногигант оставил позади Microsoft, Apple и Amazon.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

Рыночная стоимость производителя микросхем на конец июня составила 3,86 трлн долларов, что примерно на 4,3% выше оценки Microsoft в 3,69 трлн долларов.

Кроме того, рыночная капитализация Nvidia превзошла стоимость Apple, рекордный показатель которой в размере около 3,92 трлн долларов был установлен в декабре 2024 года. Apple с рыночной капитализацией в 3,1 трлн долларов заняла третье место среди самых дорогих компаний по состоянию на конец прошлого месяца.

Рыночная стоимость Meta Platforms, Broadcom и Amazon в прошлом месяце выросла на 14%, 13,9% и 7% соответственно, достигнув 1,86 трлн, 1,3 трлн и 2,33 трлн долларов соответственно.

Рыночная стоимость Tesla в июне упала на 8,3% до 1,02 трлн долларов из-за разногласий между генеральным директором Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

"Мы считаем, что и Nvidia, и Microsoft этим летом выйдут на отметку в 4 триллиона долларов, а затем в течение следующих 18 месяцев основное внимание будет уделяться отметке в 5 триллионов долларов... поскольку этот рынок технологий пока растет и его возглавляет революция искусственного интеллекта", — сказал Дэниел Айвс, аналитик Wedbush Securities.

Напомним, компания Nvidia объявила о стратегическом сотрудничестве с французским стартапом Mistral. AI в целях укрепления инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе.