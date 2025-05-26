Nvidia выпустит упрощенный ШИ-чип Blackwell для Китая на фоне экспортных ограничений США

Американская компания Nvidia разрабатывает новый упрощенный графический процессор по архитектуре Blackwell, ориентированный на китайский рынок. Это уже третья попытка адаптации ее продукции под ограничение экспортного контроля США, запрещающее поставку высокопроизводительных ШИ-чипов в Китай.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters, которое получило информацию из собственных источников.

Новый чип будет дешевле и менее мощным, чем заблокированная модель H20. Он получит графический процессор на базе RTX Pro 6000D, будет использовать стандартную память GDDR7 вместо более мощной HBM и не будет применять передовую технологию упаковки CoWoS от TSMC.

Несмотря на ослабленные технические характеристики Nvidia рассчитывает сохранить позиции на рынке благодаря своей программной экосистеме CUDA, которая остается ключевым инструментом для разработки решений искусственного интеллекта. Именно она, по словам экспертов, является главным конкурентным преимуществом Nvidia перед китайскими компаниями вроде Huawei, активно развивающей собственные чипы, в частности Ascend 910B.

Эксперты прогнозируют, что китайские аналоги могут достичь уровня "урезанных" чипов Nvidia в течение 1-2 лет. Впрочем, интеграция решений Nvidia с программной инфраструктурой остается значительным барьером для перехода на полностью локальные решения.

Утрата рынка и финансовые последствия

Доля Nvidia на китайском рынке упала с 95% в 2022 году до около 50% в настоящее время. По словам генерального директора Nvidia Йенсена Хуана, экспортные ограничения США уже заставили компанию списать складские запасы на 5,5 млрд долларов и отказаться от ожидаемых контрактов на сумму 15 млрд долларов. Хуан также предупредил, что дальнейшее сохранение ограничений лишь усугубит позиции китайских конкурентов.

Китай остается критически важным рынком для Nvidia, поскольку на него приходится около 13% годовых продаж компании.

Ожидается, что новый чип будет представлен уже в июне, а производство еще одного варианта Blackwell для Китая может стартовать в сентябре. Официального названия нового процессора пока нет. По данным GF Securities, он может получить обозначение 6000D или B40, но цена не разглашается.

Из-за экспортных правил новый чип будет ограничен в пропускной способности памяти – не выше 1,8 терабайта в секунду, тогда как заблокированный H20 имел показатель 4 ТБ/с. Ожидается, что новая модель GDDR7 приблизится к порогу в 1,7 ТБ/с, что позволяет оставаться в пределах действующих правил США.

Представитель Nvidia подтвердил, что компания все еще оценивает ограниченные варианты, а пока новый дизайн не будет утвержден и одобрен правительством США, Nvidia будет оставаться почти полностью отсутствующей на китайском рынке центров обработки данных объемом 50 млрд долларов.

Добавим, Nvidia планирует создать в США инфраструктуру искусственного интеллекта стоимостью до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в партнерстве с другими компаниями, включая тайваньскую TSMC.