Nvidia випустить спрощений ШІ-чіп Blackwell для Китаю на тлі експортних обмежень США

Американська компанія Nvidia розробляє новий спрощений графічний процесор на архітектурі Blackwell, орієнтований на китайський ринок. Це вже третя спроба адаптації її продукції під обмеження експортного контролю США, які забороняють постачання високопродуктивних ШІ-чіпів до Китаю.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters, яке отримало інформацію з власних джерел.

Новий чіп буде дешевшим і менш потужним, ніж заблокована модель H20. Він отримає графічний процесор на базі RTX Pro 6000D, використовуватиме стандартну пам'ять GDDR7 замість більш потужної HBM і не застосовуватиме передову технологію упаковки CoWoS від TSMC.

Попри послаблені технічні характеристики, Nvidia розраховує зберегти позиції на ринку завдяки своїй програмній екосистемі CUDA, яка залишається ключовим інструментом для розробки рішень штучного інтелекту. Саме вона, за словами експертів, є головною конкурентною перевагою Nvidia перед китайськими компаніями на кшталт Huawei, яка активно розвиває власні чіпи, зокрема Ascend 910B.

Експерти прогнозують, що китайські аналоги можуть досягти рівня "урізаних" чіпів Nvidia протягом 1–2 років. Утім, інтеграція рішень Nvidia із програмною інфраструктурою залишається суттєвим бар'єром для переходу на повністю локальні рішення.

Втрата ринку і фінансові наслідки

Частка Nvidia на китайському ринку впала з 95% у 2022 році до близько 50% нині. За словами генерального директора Nvidia Єнсена Хуана, експортні обмеження США вже змусили компанію списати складські запаси на 5,5 млрд доларів і відмовитися від очікуваних контрактів на суму 15 млрд доларів. Хуан також попередив, що подальше збереження обмежень лише посилить позиції китайських конкурентів.

Китай залишається критично важливим ринком для Nvidia, оскільки на нього припадає близько 13% річних продажів компанії.

Очікується, що новий чіп буде представлено вже в червні, а виробництво ще одного варіанту Blackwell для Китаю може стартувати у вересні. Офіційної назви нового процесора поки що немає. За даними GF Securities, він може отримати позначення 6000D або B40, але ціна не розголошується.

Через експортні правила новий чіп буде обмежений у пропускній здатності пам’яті — не вище 1,8 терабайта на секунду, тоді як заблокований H20 мав показник 4 ТБ/с. Очікується, що нова модель з GDDR7 наблизиться до порогу в 1,7 ТБ/с, що дозволяє залишатися в межах чинних правил США.

Речник Nvidia підтвердив, що компанія все ще оцінює обмежені варіанти, а допоки новий дизайн не буде затверджений і схвалений урядом США, Nvidia залишатиметься майже повністю відсутньою на китайському ринку центрів обробки даних обсягом 50 млрд доларів.

Додамо, Nvidia планує створити в США інфраструктуру штучного інтелекту вартістю до 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років у партнерстві з іншими компаніями, включаючи тайванську TSMC.