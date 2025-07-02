Nvidia повернула собі лідируючі позиції на ринку, перевершивши за ринковою капіталізацією Microsoft та Apple

Американська технологічна компанія — виробник чипів та відеоадаптерів — Nvidia у червні повернула собі перше місце серед найдорожчих компаній світу. Її акції злетіли завдяки лідерству в галузі штучного інтелекту і очікуванням зростання попиту на ШІ-чіпи. За ринковою вартістю техногігант залишив позаду Microsoft, Apple та Amazon.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ринкова вартість виробника мікросхем на кінець червня склала 3,86 трлн доларів, що приблизно на 4,3% вище за оцінку Microsoft у 3,69 трлн доларів.

Крім того, ринкова капіталізація Nvidia перевершила вартість Apple, рекордний показник якої у розмірі близько 3,92 трлн доларів був встановлений у грудні 2024 року. Наразі Apple із ринковою капіталізацією в 3,1 трлн доларів посіла третє місце серед найдорожчих компаній станом на кінець минулого місяця.

Ринкова вартість Meta Platforms, Broadcom і Amazon минулого місяця зросла на 14%, 13,9% і 7% відповідно, досягнувши 1,86 трлн, 1,3 трлн и 2,33 трлн долларов відповідно.

Ринкова вартість Tesla у червні впала на 8,3% до 1,02 трлн доларів через розбіжності між генеральним директором Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом.

"Ми вважаємо, що і Nvidia, і Microsoft цього літа вийдуть на позначку в 4 трильйони доларів, а потім протягом наступних 18 місяців основна увага приділятиметься відмітці в 5 трильйонів доларів... оскільки цей ринок технологій поки зростає і його очолює революція штучного інтелекту", — сказав Деніел Айвс, аналітик Wedbush Securities.

Нагадаємо, компанія Nvidia оголосила про стратегічну співпрацю з французьким стартапом Mistral AI з метою зміцнення інфраструктури штучного інтелекту в Європі.