Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Готівковий курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,55

49,40

Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Nvidia повернула собі лідируючі позиції на ринку, перевершивши за ринковою капіталізацією Microsoft та Apple

постер Nvidia, дерева
Nvidia повернула собі лідируючі позиції на ринку. / Вікіпедія

Американська технологічна компанія — виробник чипів та відеоадаптерів — Nvidia у червні повернула собі перше місце серед найдорожчих компаній світу. Її акції злетіли завдяки лідерству в галузі штучного інтелекту і очікуванням зростання попиту на ШІ-чіпи. За ринковою вартістю техногігант залишив позаду Microsoft, Apple та Amazon.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ринкова вартість виробника мікросхем на кінець червня склала 3,86 трлн доларів, що приблизно на 4,3% вище за оцінку Microsoft у 3,69 трлн доларів.

Крім того, ринкова капіталізація Nvidia перевершила вартість Apple, рекордний показник якої у розмірі близько 3,92 трлн доларів був встановлений у грудні 2024 року. Наразі Apple із ринковою капіталізацією в 3,1 трлн доларів посіла третє місце серед найдорожчих компаній станом на кінець минулого місяця.

Ринкова вартість Meta Platforms, Broadcom і Amazon минулого місяця зросла на 14%, 13,9% і 7% відповідно, досягнувши 1,86 трлн, 1,3 трлн и 2,33 трлн долларов відповідно.

Ринкова вартість Tesla у червні впала на 8,3% до 1,02 трлн доларів через розбіжності між генеральним директором Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом.

"Ми вважаємо, що і Nvidia, і Microsoft цього літа вийдуть на позначку в 4 трильйони доларів, а потім протягом наступних 18 місяців основна увага приділятиметься відмітці в 5 трильйонів доларів... оскільки цей ринок технологій поки зростає і його очолює революція штучного інтелекту", — сказав Деніел Айвс, аналітик Wedbush Securities.

Нагадаємо, компанія Nvidia оголосила про стратегічну співпрацю з французьким стартапом Mistral AI з метою зміцнення інфраструктури штучного інтелекту в Європі.

Автор:
Тетяна Ковальчук