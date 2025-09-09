iPhone 17, Apple Watch та AirPods: компанія Apple представила лінійку нових продуктів (ФОТО)

9 вересня Apple провела щорічну презентацію, на якій показала свої ключові новинки: ультратонкий iPhone 17, оновлену лінійку Apple Watch і навушники AirPods з новими функціями. Розглянемо детальніше, що нового принесла компанія.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на живу трансляцію Вloomberg.

Відеопрезентація під гаслом "вражаюче" розпочалася в штаб-квартирі компанії в Купертіно, Каліфорнія, о 20:00 за Києвом.

Apple Watch

Новий Apple Watch Ultra 3 отримав найбільший дисплей серед усіх моделей Apple Watch завдяки збільшеній площі екрана та тоншим рамкам. Технологія LTPO3 покращила Always-On Display, оновлюючи зображення щосекунди.

Ключове в Apple Watch Ultra 3 — новий чип S11 SiP. Він значно збільшив продуктивність порівняно з попередніми моделями та відкрив можливості для інтеграції Apple Intelligence у watchOS 26.

Apple Watch Ultra 3 — перший годинник Apple з підтримкою 5G завдяки енергоефективній технології 5G RedCap. Також з’явилася функція супутникового зв'язку, що дозволяє надсилати екстрені повідомлення з місць без стільникового сигналу.

Серед медичних новинок — функція виявлення високого кров'яного тиску та оновлені ексклюзивні циферблати, що робить Ultra 3 привабливим апгрейдом.

Apple Watch Series 11 також отримали потужний чип S11 SiP, що забезпечує значний приріст продуктивності. Завдяки цьому деякі можливості ШІ у watchOS 26 будуть ексклюзивними для цієї моделі.

Головне нововведення для здоров'я — можливість попереджати про високий кров'яний тиск. Годинник не показує конкретні показники, але інформує про ризики. Це, разом з функцією виявлення апное сну, допомагає вчасно виявити потенційні проблеми. Як і Ultra 3, Series 11 підтримує 5G.

Apple Watch SE 3 представлений у двох розмірах: 1.6 та 1,8 дюйма. Він має тонкі рамки та оновлений, сучасний вигляд. Незважаючи на відсутність Always-On Display, екран став яскравішим і енергоефективнішим.

Корпус залишився алюмінієвим. Також було покращено батарею та швидкість зарядки.

AirPods

Навушники AirPods Pro 3 оснащені новим чипом H3, що обіцяє покращену якість звуку та значно ефективніше активне шумозаглушення.

Вони стали компактнішимм, а фізична кнопка для сполучення була замінена на сенсорну.

Тепер AirPods Pro 3 — це не тільки аудіопристрій, а й частина екосистеми здоров'я Apple. Вони отримали датчик серцевого ритму і функцію вимірювання температури тіла.

Ще одна революційна функція — Live Translation. Вона дозволяє вести розмови, отримуючи переклад у реальному часі прямо через навушники, що робить їх ідеальними для подорожей та міжнародного спілкування.

iPhone

Під бурхливі оплески компанія представила довгоочікуваний смартфон iPhone 17.

Базова модель доступна у лавандовому, шавлієвому, туманно-блакитному, чорному та білому кольорах. iPhone 17 має 6,3-дюймовий екран (трохи більший, ніж раніше) з Apple ProMotion, який пропонує частоту оновлення 120 герц.

Новинка отримала пікову яскравість 3000 ніт, що є значним покращенням для використання на відкритому повітрі. За словами компанії, iPhone 17 також став більш довговічним завдяки використанню Ceramic Shield 2 з покращеною стійкістю до подряпин. Це новий "керамічний шар", розроблений Apple. Також є нове семишарове антиблікове покриття, яке покращує читабельність за яскравого освітлення.

iPhone 17 має новий чіп A19, який є швидшим, ефективнішим та включає новий механізм відображення та покращений нейронний механізм для штучного інтелекту. За словами Apple, вбудовані LLM працюють ще швидше з новим чіпом. Він має 6-ядерний процесор та 5-ядерний графічний процесор. Він на 20% швидший за чіп A18. Apple також додала швидшу дротову зарядку.

iPhone 17 має основну камеру на 48 мегапікселів та телеоб'єктив на 12 мегапікселів.

Пристрій оснащений функцією візуального інтелекту в iOS 26, яка, за словами Apple, дозволяє користувачам ставити запитання про те, що зображено на екрані iPhone, наприклад, щоб допомогти ідентифікувати предмет меблів, який ви хочете придбати, за зображенням в Інтернеті, звучить так само, як Google Lens, але інтегрована в iPhone.

Крім того, iPhone 17 отримав нову фронтальну камеру Center Stage з покращеним кадруванням і ширшим полем зору. Це найбільший сенсор фронтальної камери на iPhone. За словами Apple, це квадратний сенсор, який дозволяє робити фотографії та відео з вищою роздільною здатністю.

За словами Apple, відео селфі також покращено завдяки використанню технології, подібної до функцій Action Mode на задніх камерах.

Apple також продемонстрував свій надтонкий iPhone Air, який компанія називає "частинкою майбутнього".

Новина доповнюється.

