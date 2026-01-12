Apple встановила рекорд продажів у 2025 році: який iPhone найпопулярніший

Світовий ринок смартфонів у 2025 році продемонстрував зростання на 2% у річному обчисленні завдяки активності ринків, що розвиваються. Компанія Apple повернула собі лідерство з часткою 20%, продемонструвавши найкращий результат серед п’яти провідних брендів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters, посилаючись на дані Counterpoint Research.

Головними драйверами успіху стали високі продажі серії iPhone 17 та стабільний попит у країнах з економікою, що розвивається.

Друге місце посів Samsung із часткою 19%, показавши помірне зростання, а замикає трійку лідерів Xiaomi з результатом у 13%.

Динаміка поставок та вплив тарифів

Протягом 2025 року виробники діяли обережно: на початку року компанії навмисно зменшили обсяги поставок, щоб мінімізувати вплив нових тарифів. Проте вже у другому півріччі цей ефект значно послабився, що дозволило стабілізувати ринок.

Попри складні макроекономічні умови, середні та нові ринки забезпечили необхідний імпульс, який дозволив індустрії завершити рік із позитивною динамікою.

Прогноз на 2026 рік

Експерти Counterpoint Research прогнозують уповільнення ринку смартфонів у 2026 році. Основною загрозою є глобальний дефіцит чіпів та зростання вартості компонентів.

Це зумовлено тим, що виробники напівпровідників переорієнтовують свої потужності на обслуговування дата-центрів для штучного інтелекту, віддаючи їм пріоритет перед мобільною індустрією.

Такі зміни в логістиці можуть призвести до скорочення пропозиції та зростання цін на гаджети у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, 9 вересня 2025 року Apple провела щорічну презентацію, на якій показала свої ключові новинки: ультратонкий iPhone 17, оновлену лінійку Apple Watch і навушники AirPods з новими функціями.

Apple в Україні

Apple в Україні представлена переважно через офіційних дистриб'юторів та авторизованих реселерів. Тривалий час Apple не мала прямого офіційного представництва, але останніми роками активно працює над локалізацією та офіційним запуском сервісів.

Після початку повномасштабної війни Apple призупинила продаж своїх продуктів у Росії та активно підтримувала Україну гуманітарними проєктами та обмеженням сервісів для агресора.