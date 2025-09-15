Xiaomi кидає виклик iPhone 17: компанія анонсувала нову серію Xiaomi 17

Корпорація Xiaomi оголосила про випуск флагманського смартфона серії Xiaomi 17, що має конкурувати з iPhone на ринку преміальних пристроїв. Нова лінійка, яка включатиме моделі 17 Pro та 17 Pro Max, стане прямим продовженням серії 15, оминаючи покоління 16.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Співзасновник і головний виконавчий директорЛей Цзюньзаявив у понеділок, що його компанія хоче, щоб її оцінювали на рівні зі смартфонами Apple, які довгий час вважалися еталоном у верхньому сегменті ринку.

Президент Лу Вейбін у своєму дописі на Weibo зазначив, що Xiaomi впевнена у своїх силах і готова кинути виклик Apple, випускаючи продукт того ж покоління.

Ринок преміальних смартфонів та амбіції Xiaomi

За даними Counterpoint Research, компанія Apple контролює 62% продажів у преміум-сегменті (телефони вартістю від 600 доларів). Хоча частка Xiaomi в цьому сегменті поки незначна, її продажі зросли на 55% у першій половині 2025 року. Компанія має значні шанси на внутрішньому ринку Китаю, де випуск iPhone Air від Apple був затриманий.

Аналітики Jefferies зазначають, що iPhone 17 має сильний старт у Китаї, але цінова стратегія Apple свідчить про її рішучість захистити свою частку ринку.

"Перехід до 17-ї серії виглядає так, ніби Xiaomi достатньо впевнена, щоб стверджувати, що вона може бути такою ж хорошою, як Apple, яка досі високо цінується в Китаї. Щодо Xiaomi, то 10% поставок смартфонів до Китаю у першій половині цього року перевищували 600 доларів, що майже нуль у 2019 році", - сказав аналітик IDCБраян Ма.

Нові виклики та успіхи

Крім смартфонів, Xiaomi, яка раніше була відома своєю доступною продукцією, активно розширює свою присутність на ринку.

Нещодавній успіх у сегменті електромобілів, з якого Apple вийшла, майже потроїв вартість акцій Xiaomi. Це надало компанії впевненості у нових амбітних кроках, зокрема й у прямій конкуренції з лідером ринку смартфонів.

Нагадаємо, 9 вересня компанія Apple у штаб-квартирі в Купертіно, Каліфорнія, провела відеопрезентацію своїх нових продуктів, на якій показала свої ключові новинки: ультратонкий iPhone 17, оновлену лінійку Apple Watch і навушники AirPods з новими функціями.