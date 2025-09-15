Xiaomi бросает вызов iPhone 17: компания анонсировала новую серию Xiaomi 17

Корпорация Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона серии Xiaomi 17, конкурирующего с iPhone на рынке премиальных устройств. Новая линейка, включающая модели 17 Pro и 17 Pro Max, станет прямым продолжением серии 15, обходя поколение 16.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Соучредитель и главный исполнительный директор Лей Цзюнь заявил в понедельник, что его компания хочет, чтобы ее оценивали на уровне со смартфонами Apple, долгое время считавшимися эталоном в верхнем сегменте рынка.

Президент Лу Вэйбин в своем сообщении на Weibo отметил, что Xiaomi уверена в своих силах и готова бросить вызов Apple, выпуская продукт того же поколения.

Рынок премиальных смартфонов и амбиций Xiaomi

По данным Counterpoint Research, компания Apple контролирует 62% продаж в премиум-сегменте (телефоны стоимостью от 600 долларов). Хотя доля Xiaomi в этом сегменте пока незначительна, ее продажи выросли на 55% в первой половине 2025 года. У компании есть значительные шансы на внутреннем рынке Китая, где выпуск iPhone Air от Apple был задержан.

Аналитики Jefferies отмечают, что iPhone 17 сильный старт в Китае, но ценовая стратегия Apple свидетельствует о ее решимости защитить свою долю рынка.

"Переход к 17-й серии выглядит так, будто Xiaomi достаточно уверена, чтобы утверждать, что она может быть такой же хорошей, как Apple, которая до сих пор высоко ценится в Китае. Что касается Xiaomi, то 10% поставок смартфонов в Китай в первой половине этого года превышали 600 долларов, что почти равно нулю в 2019 году", - сказал аналитик IDCБрайан Ма.

Новые вызовы и успехи

Помимо смартфонов, Xiaomi, ранее известная своей доступной продукцией, активно расширяет свое присутствие на рынке.

Недавний успех в сегменте электромобилей, из которого Apple вышла, почти утроил стоимость акций Xiaomi. Это придало компании уверенность в новых амбициозных шагах, в том числе и в прямой конкуренции с лидером рынка смартфонов.

Напомним, 9 сентября компания Apple в штаб-квартире в Купертино, Калифорния провела видеопрезентацию своих новых продуктов, на которой показала свои ключевые новинки: ультратонкий iPhone 17, обновленную линейку Apple Watch и наушники AirPods с новыми функциями.