Apple установила рекорд продаж в 2025 году: какой iPhone самый популярный

Мировой рынок смартфонов в 2025 году продемонстрировал рост на 2% в годовом исчислении благодаря активности развивающихся рынков. Компания Apple вернула себе лидерство с долей 20%, продемонстрировав самый лучший результат среди пяти ведущих брендов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters, ссылаясь на данные Counterpoint Research.

Главными драйверами успеха стали высокие продажи серии iPhone 17 и стабильный спрос в странах с развивающейся экономикой.

Второе место занял Samsung с долей 19%, показав умеренный рост, а замыкает тройку лидеров Xiaomi с результатом 13%.

Динамика поставок и влияние тарифов

В течение 2025 года производители действовали осторожно: в начале года компании намеренно снизили объемы поставок, чтобы минимизировать влияние новых тарифов. Однако уже во втором полугодии этот эффект значительно ослаб, что позволило стабилизировать рынок.

Несмотря на сложные макроэкономические условия, средние и новые рынки обеспечили необходимый импульс, позволивший индустрии завершить год с положительной динамикой.

Прогноз на 2026 год

Эксперты Counterpoint Research прогнозируют замедление рынка смартфонов в 2026 году. Основной угрозой является глобальный дефицит чипов и рост стоимости компонентов.

Это обусловлено тем, что производители полупроводников переориентируют свои мощности на обслуживание дата-центров искусственного интеллекта, отдавая им приоритет перед мобильной индустрией.

Такие изменения в логистике могут привести к сокращению предложения и росту цен на гаджеты в ближайшем будущем.

Напомним, 9 сентября 2025 года Apple провела ежегодную презентацию, на которой показала свои ключевые новинки: ультратонкий iPhone 17, обновленную линейку Apple Watch и наушники AirPods с новыми функциями.

Apple в Украине

Apple в Украине представлена преимущественно через официальных дистрибьюторов и авторизованных реселлеров. Долгое время у Apple не было прямого официального представительства, но в последние годы активно работает над локализацией и официальным запуском сервисов.

После начала полномасштабной войны, Apple приостановила продажу своих продуктов в России и активно поддерживала Украину гуманитарными проектами и ограничением сервисов для агрессора.