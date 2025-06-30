Apple готовит более доступный MacBook на чипе A18 Pro: что известно о новинке

Apple стремится расширить свою линейку ноутбуков, представив более доступную модель, чем текущий MacBook Air за $999.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитика Мин-Чи Куо в соцсети Х.

По его информации, Apple запустит производство новой модели MacBook в конце 2025 или начале 2026 года.

iPhone-процессор в MacBook

Новинка будет оснащена чипом A18 Pro, а не процессором серии M. Это тот самый чип, используемый в линейке iPhone 16 Pro.

Ожидается, что ноутбук получит разноцветные варианты корпуса, среди которых серебристый, розовый и желтый.

Куо отмечает, что более дешевый MacBook сохранит такой же 13-дюймовый размер экрана, как и текущий MacBook Air. Это намекает на то, что чип A18 Pro может быть единственным существенным изменением спецификаций, которые заметят пользователи.

Производительность и доступность

Пока остается непонятным, насколько именно доступна будет эта модель. Однако, Куо прогнозирует, что Apple планирует выпустить от 5 до 7 миллионов единиц к 2026 году, что составит значительную долю общих поставок ноутбуков Mac. Столь высокий объем продаж свидетельствует о том, что Apple предположительно предложит довольно привлекательную цену.

По данным Geekbench, одноядерная производительность A18 Pro (около ~3500 баллов) лишь немного уступает чипу M4 (который, например, установлен в Mac mini). В многоядерном режиме разрыв больше, но для машины низшего класса рядовой пользователь может даже не заметить разницу.

Многие важные вычислительные задачи остаются преимущественно одноядерными. Многоядерный показатель A18 Pro примерно соответствует оригинальному чипу M1 2020, который до сих пор обеспечивает адекватную производительность для многих пользователей.

Ожидается, что успех нового MacBook будет в значительной степени зависеть от его цены и того, насколько он будет дешевле MacBook Air, чтобы оправдать потенциальный разрыв в производительности. Apple никогда раньше не снижала цену MacBook Air ниже отметки в $999, поэтому это будет новой территорией как для компании, так и для ее клиентов.

Напомним, в апреле компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.