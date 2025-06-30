Apple готує доступніший MacBook на чіпі A18 Pro: що відомо про новинку

Apple прагне розширити свою лінійку ноутбуків, представивши ще більш доступну модель, ніж поточний MacBook Air за $999.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис аналітика Мін-Чі Куо в соцмережі Х.

За його інформацією, Apple запустить виробництво нової моделі MacBook наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

iPhone-процесор у MacBook

Новинка буде оснащена чіпом A18 Pro, а не процесором серії M. Це той самий чіп, що використовується в лінійці iPhone 16 Pro.

Очікується, що ноутбук отримає різнокольорові варіанти корпусу, серед яких сріблястий, рожевий та жовтий.

Куо зазначає, що дешевший MacBook збереже такий самий 13-дюймовий розмір екрана, як і поточний MacBook Air. Це натякає на те, що чіп A18 Pro може бути єдиною суттєвою зміною у специфікаціях, яку помітять користувачі.

Продуктивність та доступність

Наразі залишається незрозумілим, наскільки саме доступною буде ця модель. Проте, Куо прогнозує, що Apple планує випустити від 5 до 7 мільйонів одиниць до 2026 року, що становитиме значну частку загальних поставок ноутбуків Mac. Такий високий обсяг продажів свідчить про те, що Apple, ймовірно, запропонує досить привабливу ціну.

За даними Geekbench, одноядерна продуктивність A18 Pro (близько ~3500 балів) лише трохи поступається чіпу M4 (який, наприклад, встановлений у Mac mini). У багатоядерному режимі розрив більший, але для машини нижчого класу пересічний користувач може навіть не помітити різниці.

Багато важливих обчислювальних завдань залишаються переважно одноядерними. Багатоядерний показник A18 Pro приблизно відповідає оригінальному чіпу M1 2020 року, який досі забезпечує адекватну продуктивність для багатьох користувачів.

Очікується, що успіх нового MacBook значною мірою залежатиме від його ціни та того, наскільки він буде дешевшим за MacBook Air, щоб виправдати потенційний розрив у продуктивності. Apple ніколи раніше не знижувала ціну MacBook Air нижче позначки $999, тому це буде новою територією як для компанії, так і для її клієнтів.

Нагадаємо, у квітні компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.