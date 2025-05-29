Apple змінює правила гри: iOS 26 та інші ОС отримають нові назви за роком випуску

Apple готує найбільшу зміну в назвах своїх операційних систем, що є частиною масштабного оновлення програмного забезпечення для всіх пристроїв компанії.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За словами співрозмовників агентства, наступні операційні системи Apple називатимуться за роком, наступним після їхнього випуску, а не за номером версії. Тобто на зміну нинішній версії iOS 18 прийде iOS 26, а не iOS 19, як передбачалося раніше.

Інші операційні системи будуть називатися iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 і visionOS 26.

Apple вирішила внести зміни заради однаковості свого брендингу, а також, щоб не плутати клієнтів і розробників. Поточні операційні системи мають різні номери - iOS 18, watchOS 12, macOS 15 і visionOS 2, оскільки їхні початкові версії випустили в різний час.

Очікується, що Apple оголосить про зміни на Всесвітній конференції розробників WWDC 9 червня.

Прийом зміни нумерації

Це не перший випадок зміни нумерації в історії технологічних гігантів. Так, компанія Samsung 2020 року перейменувала свій флагманський телефон лінійки Galaxy S на честь року його випуску, перейшовши до Galaxy S20 (попередня версія, випущена 2019-го, називалася Galaxy S10).

Компанія Microsoft у 1995 році почала іменувати свої операційні системи за роком їхнього випуску, випустивши Windows 95, Windows 98 і Windows 2000. Підхід Apple трохи відрізняється, оскільки компанія буде використовувати майбутній рік, а не поточний.

Нагадаємо, у квітні компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.