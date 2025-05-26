Apple готує до запуску новий пристрій для розумного дому: що відомо про HomePad

Apple збирається випустити свій розумний домашній хаб наприкінці 2025 року. Цей проєкт, анонсований ще у 2022 році, відкладався через складнощі з інтеграцією Apple Intelligence та оновленням Siri.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомляє 9to5Mac.

Apple офіційно не розкривала подробиць про свій хаб, але за чутками, він матиме 7-дюймовий дисплей, нову операційну систему homeOS та інтерфейс, схожий на режим StandBy в iPhone. Чутки про продукт, умовно званий HomePad, циркулюють мережею вже досить давно. Новий пристрій стане комбінацією iPad і колонки HomePod і матиме фронтальну камеру для спілкування по FaceTime.

За даними видання, HomePad з’явиться у продажу не раніше кінця 2025 року. Спочатку презентація пристрою мала відбутися навесні 2025 року, але через проблеми з розгортанням Apple Intelligence реліз перенесли на кінець року.

Внутрішнє тестування HomePad уже триває - співробітники компанії пробують пристрій у себе вдома, і перші відгуки, за чутками, позитивні. Siri відіграватиме ключову роль, пропонуючи голосове управління з поліпшеним розпізнаванням контексту і сценаріїв - наприклад, "Я йду", і система сама вимкне світло, закриє замки і поставить охорону.

Окрім центру розумного дому, Apple також планує створити більш просунутий дисплей для розумного дому з роботизованою рукою та "унікальною індивідуальністю штучного інтелекту". Однак, цей продукт також був затриманий. Очікується, що базова версія буде доступнішою, а модель із роботизованою рукою коштуватиме від $1000.

Нагадаємо, у квітні компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.