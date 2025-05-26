Apple готовит к запуску новое устройство для умного дома: что известно о HomePad

Apple собирается выпустить свой умный домашний хаб в конце 2025 года. Этот проект, анонсированный еще в 2022 году, откладывался из-за сложностей с интеграцией Apple Intelligence и обновлением Siri.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает 9to5Mac.

Apple официально не раскрывала подробностей о своем хабе, но по слухам, у него будет 7-дюймовый дисплей, новая операционная система homeOS и интерфейс, похожий на режим StandBy в iPhone. Слухи о продукте, условно называемом HomePad, циркулируют сетью уже достаточно давно. Новое устройство станет комбинацией iPad и колонки HomePod и будет иметь переднюю камеру для общения по FaceTime.

По данным издания, HomePad появится в продаже не раньше конца 2025 года. Первоначально презентация устройства должна была состояться весной 2025 года, но из-за проблем с развертыванием Apple Intelligence релиз перенесли на конец года.

Внутреннее тестирование HomePad уже продолжается – сотрудники компании пробуют устройство у себя дома, и первые отзывы, по слухам, положительные. Siri будет играть ключевую роль, предлагая голосовое управление с улучшенным распознаванием контекста и сценариев – например, "Я ухожу", и система сама выключит свет, закроет замки и поставит охрану.

Кроме центра умного дома, Apple также планирует создать более продвинутый дисплей для умного дома с роботизированной рукой и "уникальной индивидуальностью искусственного интеллекта".

Напомним, в апреле компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.