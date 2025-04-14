Компания Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов

Мировой рынок смартфонов продолжил рост в первом квартале 2025 года. На этот раз компания Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах, как Япония и Индия.

Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.

Продажа смартфонов в мире выросла на 3% в годовом исчислении за квартал, что обусловлено ростом на развивающихся рынках и увеличением спроса в Китае.

В отчете говорится, что нестабильная макроэкономическая ситуация может привести к тому, что потребители отложат покупку мобильных телефонов, что нарушит цепочку поставки и увеличит торговые риски, что может оказать негативное влияние на рынок.

Аналитики ожидают, что рынок смартфонов в этом году сократится из-за экономической неопределенности и пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

"По нашим текущим оценкам, объявление о тарифах не привело к значительному росту спроса из-за неопределенности вокруг тарифов и политики. Поскольку тарифы были объявлены в апреле, они не повлияли на спрос на iPhone в первом квартале 2025 года", — заявил Анкит Малхотра, старший аналитик Counterpoint Research.

Samsung занял второе место с долей рынка 18%, Xiaomi – третье с долей 14%: Vivo – четвертое с долей 8%, а OPPO – пятое с долей тоже 8%. На все остальные модели приходится 33% рынка смартфонов.

Ранее сообщалось о том, что технологический гигант Apple зафрахтовал грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона, в США из Индии, пытаясь обойти пошлины президента Дональда Трампа. Компания увеличила производство в Соединенных Штатах, поэтому стоимость ее продукции может значительно удорожать.