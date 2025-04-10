Чтобы избежать пошлин Трампа, Apple перевозит из Индии 1,5 млн iPhone — Reuters

Технологический гигант Apple зафрахтовал грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона, в США из Индии, пытаясь обойти пошлины президента Дональда Трампа. Компания увеличила производство в Соединенных Штатах, из-за чего стоимость продукции может значительно подорожать.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Американский производитель смартфонов пытается обойти таможенные пошлины и нарастить запасы своих популярных iPhone в Соединенных Штатах, одном из крупнейших рынков для него. Аналитики предупреждают, что цены на iPhone в США могут резко возрасти ввиду высокой зависимости Apple от импорта из Китая, основного центра производства устройств, на который распространяется высокая ставка тарифа Трампа в 125%.

Эта цифра намного превышает пошлину в 26% на импорт из Индии, которая сейчас приостановлена после того, как на этой неделе Трамп объявил о 90-дневной паузе.

В публикации отмечается, что компания Apple лоббировала среди индийских аэропортов сокращение времени, необходимого для прохождения таможни в аэропорту Ченнаи. Так называемая схема "зеленого коридора" в аэропорту индийского производственного центра скопирована с модели, которую Apple использует в некоторых аэропортах Китая.

По словам источника и представителя индийского правительства, с марта вылетело около шести грузовых самолетов грузоподъемностью 100 тонн каждый, один из них — на этой неделе, как раз перед вступлением в силу новых пошлин.

Вес упакованного iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 граммов, что означает, что общий груз весом 600 тонн включал около 1,5 миллиона iPhone с учетом веса упаковки.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год во всем мире, при этом, по оценкам Counterpoint Research, пятая часть общего импорта iPhone в США в настоящее время поступает из Индии, а остальные из Китая.

По расчетам, основанным на прогнозах Rosenblatt Securities, по тарифной ставке 54% стоимость топовой модели iPhone 16 Pro Max в США выросла бы с 1599 долларов до 2300 долларов.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple может перенести производство iPhone в США, но это увеличит стоимость изготовления устройства, цена может достичь $3500. Также компания столкнется со значительными логистическими проблемами.