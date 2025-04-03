Техника Apple существенно подорожает из-за пошлин Трампа

Apple пострадает от новых пошлин президента США Дональда Трампа для Тайваня, Вьетнама и Китая, ведь там производят компоненты для iPhone, iPad и Mac. Это обойдется компании в миллиарды долларов

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет The New York Times

Издание отмечает, что Трамп ввел одни из самых высоких тарифов для стран, где Apple собирает свою продукцию: Вьетнама (46%), Китая (34%) и Индии (26%).

Поэтому Apple придется либо уплачивать пошлины и терять прибыль, либо перевести расходы на покупателей.

Так, AirPods из Вьетнама или iPad из Индии могут подорожать на 20–40 долларов в зависимости от модели. А iPhone, который стоит 1000 долларов, вырастет в цене на 50–70 долларов, утверждают эксперты.

Когда Трамп впервые наложил пошлины на Китай в 2018 году, Apple начала переносить производства iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone – в Индию.

iPhone, iPad и Apple Watch обеспечивают три четверти почти 400 миллиардов долларов годового дохода Apple.

По данным Morgan Stanley, тарифы на iPhone и другие устройства, импортируемые из Китая, увеличат ежегодные расходы Apple на 8,5 миллиарда долларов. Это снизит прибыль компании в следующем году примерно на 7,85 миллиарда долларов.

Акции Apple упали около 7,5% на торгах после объявления тарифов и снизились почти на 16 пунктов, а рыночная капитализация компании снизилась более чем на $240 млрд.

Ранее сообщалось, что Apple планирует в течение следующих четырех лет потратить 500 миллиардов долларов на инвестиции в США, в том числе строительство гигантского завода в Техасе по производству серверов искусственного интеллекта и создание за этот период около 20 000 рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране.