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Техника Apple существенно подорожает из-за пошлин Трампа
Apple пострадает от новых пошлин президента США Дональда Трампа для Тайваня, Вьетнама и Китая, ведь там производят компоненты для iPhone, iPad и Mac. Это обойдется компании в миллиарды долларов
Об этом пишет The New York Times
Издание отмечает, что Трамп ввел одни из самых высоких тарифов для стран, где Apple собирает свою продукцию: Вьетнама (46%), Китая (34%) и Индии (26%).
Поэтому Apple придется либо уплачивать пошлины и терять прибыль, либо перевести расходы на покупателей.
Так, AirPods из Вьетнама или iPad из Индии могут подорожать на 20–40 долларов в зависимости от модели. А iPhone, который стоит 1000 долларов, вырастет в цене на 50–70 долларов, утверждают эксперты.
Когда Трамп впервые наложил пошлины на Китай в 2018 году, Apple начала переносить производства iPad и AirPods во Вьетнам, а iPhone – в Индию.
iPhone, iPad и Apple Watch обеспечивают три четверти почти 400 миллиардов долларов годового дохода Apple.
По данным Morgan Stanley, тарифы на iPhone и другие устройства, импортируемые из Китая, увеличат ежегодные расходы Apple на 8,5 миллиарда долларов. Это снизит прибыль компании в следующем году примерно на 7,85 миллиарда долларов.
Акции Apple упали около 7,5% на торгах после объявления тарифов и снизились почти на 16 пунктов, а рыночная капитализация компании снизилась более чем на $240 млрд.
Ранее сообщалось, что Apple планирует в течение следующих четырех лет потратить 500 миллиардов долларов на инвестиции в США, в том числе строительство гигантского завода в Техасе по производству серверов искусственного интеллекта и создание за этот период около 20 000 рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране.