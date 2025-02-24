$500 млрд инвестиций и 20 тысяч рабочих мест: Apple построит новый завод в США

Корпорация Apple планирует в течение следующих четырех лет потратить 500 миллиардов долларов на инвестиции в США, в том числе строительство гигантского завода в Техасе по производству серверов искусственного интеллекта и создание за этот период около 20 000 рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране.

Об этом сообщило агентство R euters.

Эти $500 млрд ожидаемых расходов включают все от закупок у поставщиков США до съемок в США телешоу и фильмов для своего сервиса Apple TV+. Как отмечают журналисты, на этот шаг технологический гигант отважился после встречи генерального директора Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Многие продукты Apple, собираемые в Китае, могут столкнуться с 10% пошлинами, введенными Трампом в начале этого месяца, хотя производитель iPhone добился некоторых освобождений от китайских пошлин при первом правлении Трампа. Тогда Apple удалось избежать значительного повышения цен на свою продукцию и сохранить высокую прибыль.

Трамп в своей публикации на сайте Truth Social поблагодарил Apple и Куку, заявив, что этот шаг отражает веру компании в его администрацию.

Большая часть потребительской продукции Apple собирается за пределами США, хотя многие компоненты Apple по-прежнему производятся на территории штатов. В прошлом месяце компания приступила к массовому производству чипов собственной разработки на заводе в Аризоне, принадлежащем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Apple планирует сотрудничать с Foxconn, официально известной как Hon Hai Precision Industry, чтобы построить объект площадью 250 000 квадратных футов ( 23225,76 квадратных метров) в Хьюстоне, где он будет собирать серверы, которые сейчас производятся за пределами США.

Компания планирует увеличить свой фонд передового производства с 5 до 10 миллиардов долларов, при этом часть расширения будет "многомиллиардным обязательством Apple по производству передового кремния" на заводе TSMC в Аризоне.

Apple также откроет производственную академию в Мичигане, где ее инженеры вместе с сотрудниками местных университетов будут предлагать бесплатные курсы для малых и средних производственных предприятий в таких областях, как управление проектами и оптимизация производственных процессов.

Напомним, компания Apple 19 февраля официально представила iPhone 16е – теперь это самая доступная модель из линейки популярного бренда. iPhone 16е предлагает высокую производительность процессора A 18, Apple Intelligence , чрезвычайное время автономной работы и 48-мегапиксельная камера Fusion 2-в-1.