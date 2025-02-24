$500 млрд інвестицій та 20 тисяч робочих місць: Apple побудує новий завод у США

Корпорація Apple планує протягом наступних чотирьох років витратити 500 мільярдів доларів на інвестиції в США, у тому числі на будівництво гігантського заводу в Техасі з виробництва серверів штучного інтелекту та створення за цей період близько 20 000 робочих місць у сфері досліджень і розробок по всій країні.

Про це повідомило агентство Reuters.

Ці $500 млрд очікуваних витрат включають все, від закупівель у постачальників США до зйомок у США телешоу і фільмів для свого сервісу Apple TV+. Як зазначають журналісти, на цей крок технологічний гігант зважився після зустрічі генерального директора Apple Тіма Кука з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня.

Багато продуктів Apple, які збираються в Китаї, можуть зіткнутися з 10% митами, введеними Трампом на початку цього місяця, хоча виробник iPhone домігся деяких звільнень від китайських мит при першому правлінні Трампа. Тоді Apple вдалося уникнути значного підвищення цін на свою продукцію та зберегти високий прибуток.

Трамп у своєму посту на сайті Truth Social подякував Apple та Куку, заявивши, що цей крок відображає віру компанії в його адміністрацію.

Більша частина споживчої продукції Apple збирається за межами США, хоча багато компонентів Apple, як і раніше, виробляються на території штатів. Минулого місяця компанія розпочала масове виробництво чіпів власної розробки на заводі в Аризоні, що належить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Наразі Apple планує співпрацювати з Foxconn, офіційно відомою як Hon Hai Precision Industry, щоб побудувати об'єкт площею 250 000 квадратних футів (23225,76 квадратних метрів) у Х'юстоні, де він буде збирати сервери, які зараз виробляються за межами США.

Компанія планує збільшити свій фонд передового виробництва з 5 до 10 мільярдів доларів, при цьому частина розширення буде "багатомільярдним зобов'язанням Apple з виробництва передового кремнію" на заводі TSMC в Аризоні.

Крім того, Apple також відкриє виробничу академію в Мічигані, де її інженери разом із співробітниками місцевих університетів пропонуватимуть безкоштовні курси для малих та середніх виробничих підприємств у таких галузях, як управління проектами та оптимізація виробничих процесів.

Нагадаємо, компанія Apple 19 лютого офіційно представила iPhone 16е – тепер це найдоступніша модель з лінійки популярного бренда. iPhone 16е пропонуює високу продуктивність процесора A18, Apple Intelligence, надзвичайний час автономної роботи та 48-мегапіксельну камеру Fusion 2-в-1.