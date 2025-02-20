Apple представила бюджетний iPhone 16e: ціна та основні характеристики (ВІДЕО)

Компанія Apple 19 лютого офіційно представила iPhone 16е – тепер це найдоступніша модель з лінійки популярного бренда. iPhone 16е пропонуює високу продуктивність процесора A18, Apple Intelligence, надзвичайний час автономної роботи та 48-мегапіксельну камеру Fusion 2-в-1.

Про це йдеться у прес-релізі компанії Apple.

Крім того, у нову модель розробники включили новаторські супутникові функції Apple, зокрема Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages та Find My, які через супутник, допомагають користувачам залишатися на зв'язку.

"iPhone 16e має всі функції, які так подобаються нашим користувачам в лінійці iPhone 16, включаючи революційний час автономної роботи, високу продуктивність завдяки чіпу A18 останнього покоління, інноваційну систему камер 2-в-1 і Apple Intelligence. Ми дуже раді, що iPhone 16e завершить лінійку як потужний і доступніший варіант, який дозволить зробити досвід використання iPhone ще більш доступним ", — заявив Кайан Дранс, віце-президент Apple по маркетингу продуктів iPhone.

Розробники також стверджують, що iPhone 16e створений для довгої служби, має захист від бризок, води та пилу з рейтингом IP68; передню кришку Ceramic Shield з удосконаленою формулою, яка міцніша за скло будь-якого смартфона і найміцніше заднє скло. 2 6,1-дюймовий дисплей Super Retina XDR з технологією OLED має дизайн "від краю до краю", який ідеально підходить для перегляду HDR-відео, ігор та читання тексту. А завдяки Face ID, включеному в систему камер TrueDepth, користувачі можуть безпечно розблокувати свій iPhone, підтверджувати покупки, входити до додатків та багато іншого. iPhone 16e також пропонує зручні варіанти заряджання, включаючи бездротову зарядку, так і USB-C для легкого підключення до широкого спектру аксесуарів.

iPhone 16e з обсягом пам'яті 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ буде доступний у двох елегантних матових покриттях – чорному та білому. У США нова модель смартфона буде продаватися за ціною від 599 доларів США (приблизно 25тис.грн.) або у кредит із сплатою 24,95 долара США на місяць протягом двох років. Попередні замовлення розпочинаються у п'ятницю, 21 лютого, а фактичні продажі починаються у п'ятницю, 28 лютого.

Покупці в 59 країнах і регіонах, включаючи Україну, Австралію, Канаду, Китай, Францію, Німеччину, Індію, Японію, Малайзію, Мексику, Південну Корею, Туреччину, ОАЕ, Великобританію і США, зможуть оформити попереднє замовлення на iPhone 16e, починаючи з 5 ранку за тихоокеанським часом.

Раніше повідомлялося, що Apple готується представити оновлену версію iPhone SE – найдешевшої моделі компанії. Вперше за багато років Apple суттєво змінить дизайн моделі, наблизивши її до iPhone 14, а також оснастить пристрій штучним інтелектом Apple Intelligence.