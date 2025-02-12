Apple дозволила переносити цифрові покупки між обліковими записами

Компанія Apple запустила нову функцію, яка дозволяє користувачам об’єднувати цифрові покупки з двох різних облікових записів Apple в один. Це особливо корисно для тих, хто має окремі акаунти для iCloud та придбання медіаконтенту.

Про це пише MacRumors.

Для перенесення покупок необхідно підтвердити володіння обома обліковими записами за допомогою основної електронної пошти, номера телефону та пароля, а також активувати двофакторну автентифікацію.

Зазначається, що після об’єднання додатковий обліковий запис більше не можна буде використовувати для покупок.

Щоб розпочати процес, потрібно увійти в облікові записи на iPhone або iPad, переконатися, що в обох акаунтах встановлена однакова країна, і відсутній залишок на додатковому акаунті.

Далі слід перейти в розділ "Медіа та покупки" в налаштуваннях, обрати "Переглянути обліковий запис" і натиснути "Перенести покупки".

Apple попереджає, що після завершення процесу перенесення об’єднаний контент, зокрема музика, книги, фільми та підписки, буде доступний лише в основному акаунті, а додатковий акаунт стане неактивним для нових покупок.

Додамо, Apple таємно співпрацює з компанією SpaceX і оператором T-Mobile US для впровадження підтримки мережі Starlink в останньому оновленні програмного забезпечення iPhone.