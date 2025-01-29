Нова ера зв'язку: iPhone зможе автоматично підключатися до Starlink

Компанія Apple таємно співпрацює з компанією SpaceX і оператором T-Mobile US для впровадження підтримки мережі Starlink в останньому оновленні програмного забезпечення iPhone.

Про це пише агентство Bloomberg.

Оновлення програмного забезпечення iPhone, яке підтримує цю технологію, вийшло у понеділок, 27 січня. Оператор T-Mobile відкрив можливість реєстрації в ранній версії сервісу Starlink для телефонів і цього тижня включив у тестування невелику кількість iPhone.

Перші користувачі отримали текстові повідомлення від T-Mobile, що тепер вони можуть залишатися на зв’язку, надсилаючи текстові повідомлення через супутник практично з будь-якої точки світу. Для цього треба лише оновити iOS 18.3.

Зараз ця функція працює в рамках бета-тестування у абонентів мобільного оператора T-Mobile на деяких iPhone на території США і підтримує тільки надсилання текстових повідомлень. Надалі SpaceX планує поширити підтримку на передачу всіх видів даних і голосові дзвінки, а також зробити функцію доступною в інших операторів по всьому світу.

Агентство уточнює, що підключення до Starlink планується зробити доступним у місцях, де відсутній стільниковий зв'язок. Користувачі також зможуть активувати текстові повідомлення через супутникове меню для сервісу Globalstar або зв’язатися зі службами екстреної допомоги через Apple.

Що відомо про супутники Starlink?

Starlink – це глобальна супутникова система, розроблена компанією SpaceX Ілона Маска, яка забезпечує високошвидкісний доступ до інтернету майже в будь-якій точці Землі.

Супутники Starlink розташовані на низькій орбіті, що забезпечує швидший доступ до інтернету та зменшує затримку порівняно з традиційними геостаціонарними супутниками. SpaceX постійно запускає нові супутники Starlink, щоб розширити покриття та покращити якість зв'язку.

"Київстар" та Starlink підписали угоду про використання супутникового зв’язку в Україні

У грудні 2024 року український оператор зв’язку "Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell. Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до нової послуги Starlink, що значно підвищить стійкість інфраструктури зв’язку.

Очікується, що "Київстар" почне надавати послуги Direct to Cell у четвертому кварталі 2025 року. Перший етап передбачає обмін SMS та OTT-повідомленнями, а згодом з’являться можливості голосового зв’язку та передачі даних.