Apple припинить продажі кількох популярних моделей iPhone

Apple оголосила про завершення продажів моделей iPhone SE третього покоління, iPhone 14 та iPhone 14 Plus до кінця 2024 року. Це пов’язано із впровадженням універсального стандарту зарядки USB-C, який стає обов’язковим у Європейському Союзі з січня 2025 року.

Про це повідомляє повідомляє 9to5Mac.

Старі моделі iPhone, оснащені портом Lightning, більше не відповідатимуть політиці ЄС. Хоча Apple могла б оновити ці пристрої, додавши порт USB-C, компанія вирішила припинити їх виробництво, скоротивши цикл продажів.

Втім, втрати для користувачів будуть мінімальними. Навесні 2025 року Apple представить iPhone SE четвертого покоління, який, як очікується, отримає екран від краю до краю, оновлену камеру та зарядний порт USB-C. За дизайном новий SE буде нагадувати iPhone 14.

До цього моменту iPhone 14 та 14 Plus зазвичай залишалися б у продажу до виходу iPhone 17 восени 2025 року. Однак через нові регуляції Apple вирішила завершити їх продаж у ЄС на рік раніше.

За межами ЄС ці моделі, ймовірно, залишатимуться доступними до дебюту нового SE та завершення їх життєвого циклу у 2025 році. Таким чином, завершення продажів iPhone SE третього покоління та iPhone 14 стане фінальним акордом епохи портів Lightning для пристроїв Apple.

Додамо, ще в жовтні Apple повідомляв, що активно працює над новим поколінням iPhone SE, яке планують представити у 2025 році. Новий iPhone SE 4 зазнає значних змін у дизайні та функціональності, отримавши сучасний вигляд, схожий на iPhone 14.

Слід зазначити, що у 2024 році вперше за 4 роки Apple не потрапила в топ-5 виробників смартфонів у Китаї. Постачання iPhone у Китаї знизилось на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.