iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі за підсумками третього кварталу 2024 року

iPhone 15 від Apple очолив глобальні продажі смартфонів у третьому кварталі 2024 року, обігнавши інші моделі. Слідом за базовою моделлю йдуть iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro, що відображає зростання інтересу споживачів до преміальних смартфонів.

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Про це пише Сounterpoint.

Вперше половина всіх продажів iPhone припала на версії Pro, що свідчить про зміщення попиту на висококласні пристрої Apple.

Samsung, зі своєю моделлю Galaxy S24, втретє поспіль увійшла до топ-10. Це також вперше з 2018 року, коли модель серії Galaxy S потрапила в десятку найбільш продаваних смартфонів у третьому кварталі.

Лінійка Galaxy S24 набирає популярності завдяки маркетинговій стратегії, яка акцентує увагу на штучному інтелекті та можливостях GenAI.

Окрім цього, серія Galaxy A від Samsung зайняла чотири позиції в топ-10, що зумовлено її популярністю на ринках із середнім та низьким доходом. Привабливі ціни та продовжена підтримка програмного забезпечення роблять ці моделі доступними для ширшого кола споживачів.

Xiaomi також представлена в десятці популярних моделей своїм Redmi 13C, який за рахунок бюджетної ціни та широкої присутності на ринках, що розвиваються, посів позицію в списку лідерів вже другий квартал поспіль.

Загалом 10 найпопулярніших моделей смартфонів у третьому кварталі 2024 року зайняли 19% світового ринку. І хоча частка Apple у топ-10 дещо скоротилася, Samsung продовжує зміцнювати свою позицію завдяки інноваціям у штучному інтелекті, розширюючи охоплення як у преміальному, так і в бюджетному сегментах.

Зауважимо, у другому кварталі 2024 року ринок смартфонів досяг обсягу поставок 285,4 мільйона одиниць, що на 6,5% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Зростання зумовлене успіхами Samsung Electronics та Apple, які значно збільшили виробництво та продажі пристроїв.

Тоді Samsung Electronics закріпила своє лідерство на ринку, зайнявши перше місце за обсягами постачання у другому кварталі 2024 року. Її частка склала 18,9%. Apple посіла друге місце з часткою ринку 15,8%, покращивши свої показники у Китаї. Xiaomi зайняла третє місце з часткою ринку 14,8%.