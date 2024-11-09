iPhone 15 стал самым популярным смартфоном в мире по итогам третьего квартала 2024 года

iPhone 15 от Apple возглавил глобальные продажи смартфонов в третьем квартале 2024 года, обогнав другие модели. Вслед за базовой моделью идут iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, отражающий рост интереса потребителей к премиальным смартфонам.

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Об этом пишет Сounterpoint.

Впервые половина всех продаж iPhone пришлась на версии Pro, что свидетельствует о смещении спроса на высококлассные устройства Apple.

Samsung, со своей моделью Galaxy S24, в третий раз подряд вошла в топ-10. Это также впервые с 2018 года, когда модель серии Galaxy S попала в десятку самых продаваемых смартфонов в третьем квартале.

Линейка Galaxy S24 набирает популярность благодаря маркетинговой стратегии, которая акцентирует внимание на искусственном интеллекте и возможностях GenAI.

Кроме того, серия Galaxy A от Samsung заняла четыре позиции в топ-10, что обусловлено ее популярностью на рынках со средним и низким доходом. Привлекательные цены и продолжающаяся поддержка программного обеспечения делают эти модели доступными для широкого круга потребителей.

Xiaomi также представлена в десятке популярных моделей своим Redmi 13C, который за счет бюджетной цены и широкого присутствия на развивающихся рынках занял позицию в списке лидеров уже второй квартал подряд.

В общей сложности 10 самых популярных моделей смартфонов в третьем квартале 2024 года заняли 19% мирового рынка. И хотя доля Apple в топ-10 несколько сократилась, Samsung продолжает укреплять свою позицию благодаря инновациям в искусственном интеллекте, расширяя охват как в премиальном, так и бюджетном сегментах.

Заметим, во втором квартале 2024 года рынок смартфонов достиг объема поставок 285,4 миллиона единиц, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост обусловлен успехами Samsung Electronics и Apple, значительно увеличили производство и продажи устройств.

Тогда Samsung Electronics закрепила свое лидерство на рынке, заняв первое место по объемам снабжения во втором квартале 2024 года. Ее доля составила 18,9%. Apple заняла второе место с долей рынка 15,8%, улучшив свои показатели в Китае. Xiaomi заняла третье место с долей рынка 14,8%.