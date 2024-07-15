Во втором квартале 2024 года мировые поставки смартфонов выросли на 6,5%: какие бренды лидируют

Во втором квартале 2024 года рынок смартфонов достиг объема поставок 285,4 миллиона единиц, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост обусловлен успехами Samsung Electronics и Apple, значительно увеличили производство и продажи устройств.

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Согласно данным International Data Corporation (IDC), это уже четвертый квартал подряд, когда рынок смартфонов демонстрирует положительную динамику. Однако спрос на смартфоны остается неоднородным на разных рынках.

Источник: IDC

Samsung Electronics закрепила свое лидерство на рынке, заняв первое место по объемам поставок во втором квартале 2024 года. Ее доля рынка составила 18,9%, что стало возможно благодаря фокусированию на флагманских моделях и внедрению стратегий, связанных с искусственным интеллектом. Apple заняла второе место с долей рынка 15,8%, улучшив свои показатели в Китае.

Xiaomi заняла третье место с долей рынка 14,8%, продемонстрировав значительный рост на развивающихся рынках и в Китае. Vivo и OPPO разделили четвертую позицию с долями 9,1% и 9,0% соответственно.



Источник: IDC

Рост рынка смартфонов также поддерживается внедрением новых технологий, таких, как смартфоны с поддержкой Gen AI. Ожидается, что эти устройства станут следующим драйвером роста после 5G и сложных устройств и к концу года их доля на рынке может достигнуть 19%, что эквивалентно 234 миллионам единиц.

Напомним, Apple установила новый рекорд, став первой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в 3,5 триллиона долларов. Цена акций компании достигла пика – почти 229 долларов за акцию. Несмотря на сложное начало года, Apple значительно улучшила свои позиции благодаря запуску собственной инициативы по искусственному интеллекту Apple Intelligence, представленной на ежегодной Всемирной конференции разработчиков.