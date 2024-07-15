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Во втором квартале 2024 года мировые поставки смартфонов выросли на 6,5%: какие бренды лидируют
Во втором квартале 2024 года рынок смартфонов достиг объема поставок 285,4 миллиона единиц, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост обусловлен успехами Samsung Electronics и Apple, значительно увеличили производство и продажи устройств.
Согласно данным International Data Corporation (IDC), это уже четвертый квартал подряд, когда рынок смартфонов демонстрирует положительную динамику. Однако спрос на смартфоны остается неоднородным на разных рынках.
Samsung Electronics закрепила свое лидерство на рынке, заняв первое место по объемам поставок во втором квартале 2024 года. Ее доля рынка составила 18,9%, что стало возможно благодаря фокусированию на флагманских моделях и внедрению стратегий, связанных с искусственным интеллектом. Apple заняла второе место с долей рынка 15,8%, улучшив свои показатели в Китае.
Xiaomi заняла третье место с долей рынка 14,8%, продемонстрировав значительный рост на развивающихся рынках и в Китае. Vivo и OPPO разделили четвертую позицию с долями 9,1% и 9,0% соответственно.
Рост рынка смартфонов также поддерживается внедрением новых технологий, таких, как смартфоны с поддержкой Gen AI. Ожидается, что эти устройства станут следующим драйвером роста после 5G и сложных устройств и к концу года их доля на рынке может достигнуть 19%, что эквивалентно 234 миллионам единиц.
Напомним, Apple установила новый рекорд, став первой компанией в истории, достигшей рыночной капитализации в 3,5 триллиона долларов. Цена акций компании достигла пика – почти 229 долларов за акцию. Несмотря на сложное начало года, Apple значительно улучшила свои позиции благодаря запуску собственной инициативы по искусственному интеллекту Apple Intelligence, представленной на ежегодной Всемирной конференции разработчиков.