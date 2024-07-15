- Категорія
- Техно
- Дата публікації
-
У другому кварталі 2024 року світові постачання смартфонів зросли на 6,5%: які бренди лідирують
У другому кварталі 2024 року ринок смартфонів досяг обсягу поставок 285,4 мільйона одиниць, що на 6,5% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Зростання зумовлене успіхами Samsung Electronics та Apple, які значно збільшили виробництво та продажі пристроїв.
Згідно з даними, International Data Corporation (IDC), це вже четвертий квартал поспіль, коли ринок смартфонів демонструє позитивну динаміку. Однак, попит на смартфони залишається неоднорідним на різних ринках.
Samsung Electronics закріпила своє лідерство на ринку, зайнявши перше місце за обсягами постачання у другому кварталі 2024 року. Її частка ринку склала 18,9%, що стало можливим завдяки фокусуванню на флагманських моделях та впровадженню стратегій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Apple посіла друге місце з часткою ринку 15,8%, покращивши свої показники у Китаї.
Xiaomi зайняла третє місце з часткою ринку 14,8%, продемонструвавши значне зростання на ринках, що розвиваються, та в Китаї. Vivo та OPPO розділили четверту позицію з частками 9,1% та 9,0% відповідно.
Зростання ринку смартфонів також підтримується впровадженням нових технологій, таких як смартфони з підтримкою Gen AI. Очікується, що ці пристрої стануть наступним драйвером зростання після 5G та складних пристроїв, і до кінця року їх частка на ринку може досягти 19%, що еквівалентно 234 мільйонам одиниць.
Нагадаємо, Apple встановила новий рекорд, ставши першою компанією в історії, що досягла ринкової капіталізації у 3,5 трильйона доларів. Ціна акцій компанії досягла піку - майже 229 доларів за акцію. Попри складний початок року, Apple значно покращила свої позиції завдяки запуску власної ініціативи зі штучного інтелекту Apple Intelligence, представленої на щорічній Всесвітній конференції розробників.