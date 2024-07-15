У другому кварталі 2024 року світові постачання смартфонів зросли на 6,5%: які бренди лідирують

У другому кварталі 2024 року ринок смартфонів досяг обсягу поставок 285,4 мільйона одиниць, що на 6,5% більше ніж за аналогічний період 2023 року. Зростання зумовлене успіхами Samsung Electronics та Apple, які значно збільшили виробництво та продажі пристроїв.

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Згідно з даними, International Data Corporation (IDC), це вже четвертий квартал поспіль, коли ринок смартфонів демонструє позитивну динаміку. Однак, попит на смартфони залишається неоднорідним на різних ринках.

Джерело: IDC

Samsung Electronics закріпила своє лідерство на ринку, зайнявши перше місце за обсягами постачання у другому кварталі 2024 року. Її частка ринку склала 18,9%, що стало можливим завдяки фокусуванню на флагманських моделях та впровадженню стратегій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Apple посіла друге місце з часткою ринку 15,8%, покращивши свої показники у Китаї.

Xiaomi зайняла третє місце з часткою ринку 14,8%, продемонструвавши значне зростання на ринках, що розвиваються, та в Китаї. Vivo та OPPO розділили четверту позицію з частками 9,1% та 9,0% відповідно.



Джерело: IDC

Зростання ринку смартфонів також підтримується впровадженням нових технологій, таких як смартфони з підтримкою Gen AI. Очікується, що ці пристрої стануть наступним драйвером зростання після 5G та складних пристроїв, і до кінця року їх частка на ринку може досягти 19%, що еквівалентно 234 мільйонам одиниць.

Нагадаємо, Apple встановила новий рекорд, ставши першою компанією в історії, що досягла ринкової капіталізації у 3,5 трильйона доларів. Ціна акцій компанії досягла піку - майже 229 доларів за акцію. Попри складний початок року, Apple значно покращила свої позиції завдяки запуску власної ініціативи зі штучного інтелекту Apple Intelligence, представленої на щорічній Всесвітній конференції розробників.