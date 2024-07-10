Apple стала першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 3,5 трильйона доларів

Apple встановила новий рекорд, ставши першою компанією в історії, яка досягла ринкової капіталізації у 3,5 трильйона доларів. Ціни акцій компанії досягли свого найвищого рівня - майже 229 доларів за акцію. Про це повідомляє Quartz.

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Попри складний початок року, Apple вдалося значно покращити свої позиції завдяки запуску власної ініціативи зі штучного інтелекту під назвою Apple Intelligence, яка була представлена на щорічній Всесвітній конференції розробників.

Крім активного розвитку власних технологій, Apple співпрацює з лідерами галузі, такими як OpenAI. Зокрема, компанії працюють над інтеграцією ChatGPT у операційні системи Apple.

Додамо, що завдяки таким успіхам у сфері штучного інтелекту, Apple перевершила Microsoft, ставши найціннішою компанією у світі з ринковою капіталізацією у 3,5 трильйона доларів. Microsoft, зі своєю капіталізацією у 3,47 трильйона доларів, посідає друге місце, а Nvidia, з показником у 3,23 трильйона доларів, займає третє місце.

У свою чергу, аналітики прогнозують подальше зростання ринкової капіталізації Apple, Microsoft та Nvidia, передбачаючи, що вони можуть досягти позначки в 4 трильйони доларів протягом наступного року. Однак, враховуючи динамічність ринку та постійну конкуренцію, складно передбачити, яка з цих компаній першою досягне цього рубежу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com