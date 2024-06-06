В айфонах з’явиться ChatGPT: Apple i OpenAI уклали угоду

Американська корпорація Apple підписала угоду щодо інтеграції ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone. Про угоду оголосять на Всесвітній конференції розробників Apple наступного тижня.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Apple, прагнучи наздогнати втрачене в галузі ШІ, уклала партнерську угоду про інтеграцію ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone.

Поки що компанії не заявили про угоду публічно, і її умови залишаються невідомими.

Як пише Bloomberg, ця угода дозволить OpenAI отримати доступ до сотень мільйонів користувачів Apple, зокрема й тих, які б могли не наважитись використовувати ChatGPT.

Натомість Apple угода надасть змогу використовувати найпопулярнішу технологію епохи штучного інтелекту й поєднати її зі своїми пристроями.

Наразі Apple розробляє безліч функцій штучного інтелекту та наповнює свого цифрового помічника Siri ШІ. Але власний чат-бот компанії ще не готовий.

На думку Дага Кіттлауса, який був співзасновником і керував компанією Siri до того, як вона була придбана американською компанією, партнерство з OpenAI, ймовірно, є "коротко- та середньостроковим" для Apple.

"Але ви можете бути впевнені, що вони будуть наполегливо працювати над розвитком своїх власних компетенцій тут", - додав він.

За словами одного з джерел видання, Apple вибрала OpenAI своїм першим партнером у галузі штучного інтелекту з кількох причин. По-перше, вона отримала від OpenAI кращі ділові умови, ніж від Google і його Gemini. По-друге, Apple вважає, що технологія OpenAI є найкращою на ринку. І по-третє, інтеграція ШІ від Google в iPhone могла створити враження, що найбільший технологічний суперник Apple переміг його в новій важливій сфері.

Нагадаємо, у квітні 2024 року OpenAI надала доступ своїм платним користувачам до оновленої версії передової мовної моделі під назвою GPT-4 Turbo. Це оновлення принесло значні покращення в сферах математики, логіки, програмування та письма.

За словами розробників, нова модель може обробляти значно більший обсяг тексту - до 300 сторінок, що вшестеро більше від попередньої межі у 50 сторінок. Це дозволяє моделі надавати більш складні та деталізовані відповіді. Крім того, GPT-4 Turbo здатний створювати підписи та описи до зображень, а також виконувати перетворення тексту у мову.

ШІ від Apple

У липні стало відомо, що Apple працює над інструментами власного штучного інтелекту, які могли б кинути виклик OpenAI, Alphabet Google та іншим, але компанія ще не розробила чіткої стратегії для випуску технології для споживачів

Виробник iPhone створив власну структуру для створення великих мовних моделей на основі штучного "Ajax". Apple також створила службу чат-бота, яку деякі інженери називають "Apple GPT". "Ajax" наразі використовується для створення великих мовних моделей і служить основою для внутрішнього інструменту в стилі ChatGPT.

Співробітники Apple розповіли, що інструмент компанії по суті повторює Bard, ChatGPT і Bing AI і не містить жодних нових функцій чи технологій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com