OpenAI та News Corp домовилися про навчання ШІ на контенті ЗМІ

Компанія OpenAI та медіа-концерн News Corp уклали угоду, що дозволить використовувати контент останньої для навчання штучного інтелекту, зокрема популярного чат-бота ChatGPT, здатного генерувати відповіді, що нагадують людські, та створювати стислі виклади довгих текстів.

Як повідомляє Reuters, така співпраця дозволить OpenAI використовувати поточний та архівний контент кількох видань що входять до медіахолдингу, зокрема The Wall Street Journal, MarketWatch та The Times.

Це вже друга угода OpenAI з медіа після того, як компанія домовилася про використання контенту видання Financial Times для вдосконалення моделей штучного інтелекту.

Зазначається, що такі партнерства мають вирішальне значення для навчання моделей ШІ та можуть бути прибутковими для видавців новин, які традиційно позбавлені частки прибутку, яку інтернет-гіганти отримують за розповсюдження їхнього контенту.

Фінансові деталі п'ятирічної угоди між OpenAI та News Corp не розголошуються, але The Wall Street Journal повідомила, що вона може коштувати понад 250 мільйонів доларів.

Також договір включає в себе гарантію того, що контент не стане доступним на ChatGPT відразу після його публікації на одному з новинних сайтів. Як вказує інформагентство, після оголошення про партнерство з OpenAI акції News Corp зросли на 4%.

Розвиток ШІ від OpenAI

Нагадаємо, що минулого тижня OpenAI домовилася про співробітництво з з Reddit. ChatGPT отримає доступ до контенту соцмережі через API, а OpenAI стане для неї рекламним партнером. Ця угода дозволить Reddit розширити джерела доходу та співпрацю з техногігантами після домовленості з Alphabet для навчання ШІ від Google, про яку стало відомо раніше цього року.

Зазначимо також, що OpenAI в лютому повідомила про створення нової системи ШІ під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів, а також оголосила про випуск нової версії чат-боту ChatGPT, яка буде запам'ятовувати те, що кажуть користувачі, аби застосовувати це у майбутніх чатах. У квітні ж було дозволено використовувати ChatGPT без реєстрації.

У травні ж OpenAI представила нову модель голосового помічника GPT-4o, що може обговорювати аудіо, зображення та текст у режимі реального часу. Оновлена версія чат-боту може реагувати на аудіовхід лише за 232 мілісекунди (в середньому це відбувається за 320 мілісекунд), що відповідає реакції людини в розмові. До цього використовувати голосовий режим для розмови з ChatGPT можна було із середньою затримкою 2,8 секунди (GPT-3,5) і 5,4 секунди (GPT-4).

Також цього місяця OpenAI повідомила, що запускає інструмент, який може виявляти зображення, створені його генератором перетворення тексту в зображення DALL-E 3, на тлі зростання занепокоєння щодо впливу створеного ШІ контенту на важливі вибори, яких цього року проходить у світі особливо багато.

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