OpenAI и News Corp договорились об обучении ИИ на контенте СМИ

Компания OpenAI и медиа-концерн News Corp заключили сделку, которая позволит использовать контент последней для обучения искусственного интеллекта, в частности популярного чат-бота ChatGPT, способного генерировать ответы, напоминающие человеческие, и создавать краткие изложения длинных текстов.

Как сообщает Reuters, такое сотрудничество позволит OpenAI использовать текущий и архивный контент нескольких изданий, входящих в медиахолдинг, в частности The Wall Street Journal, MarketWatch и The Times.

Это уже второе соглашение OpenAI с медиа после того, как компания договорилась об использовании контента издания Financial Times для усовершенствования моделей искусственного интеллекта.

Отмечается, что такие партнерства имеют решающее значение для обучения моделей ИИ и могут быть прибыльными для издателей новостей, традиционно лишенных доли прибыли, которую интернет-гиганты получают за распространение их контента.

Финансовые детали 5-летней сделки между OpenAI и News Corp не разглашаются, но издание The Wall Street Journal сообщило, что она может стоить более 250 миллионов долларов.

Также договор включает в себя гарантию того, что контент не станет доступен на ChatGPT сразу после его публикации на одном из новостных сайтов. Как указывает информагентство, после объявления о партнерстве с OpenAI акции News Corp выросли на 4%.

Развитие ИИ от OpenAI

Напомним, что на прошлой неделе OpenAI договорилась о сотрудничестве с Reddit. ChatGPT получит доступ к контенту соцсети через API, а OpenAI станет для нее рекламным партнером. Эта сделка позволит Reddit расширить источники дохода и сотрудничество с техногигантами после договоренности с Alphabet для обучения ИИ от Google, о которой стало известно ранее в этом году.

Отметим также, что OpenAI в феврале сообщила о создании новой системы ИИ под названием Sora, которая способна создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей, а также объявила о выпуске новой версии ChatGPT чат-бота, которая будет запоминать то, что говорят пользователи, чтобы применять это в будущих чатах. В апреле же было разрешено использовать ChatGPT без регистрации.

В мае OpenAI представила новую модель голосового помощника GPT-4o, которая может обсуждать аудио, изображения и текст в режиме реального времени. Обновленная версия чат-бота может реагировать на аудиовход всего за 232 миллисекунды (в среднем это происходит за 320 миллисекунд), что соответствует реакции человека в беседе. До этого использовать голосовой режим для разговора с ChatGPT можно было со средней задержкой 2,8 секунды (GPT-3,5) и 5,4 секунды (GPT-4).

Также в этом месяце OpenAI сообщила, что запускает инструмент, который может обнаруживать изображения, созданные его генератором преобразования текста в изображение DALL-E 3, на фоне растущего беспокойства по поводу влияния созданного ИИ контента на важные выборы, которых в этом году проходит в мире особо много.

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