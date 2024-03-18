Apple і Google ведуть перемовини про інтеграцію штучного інтелекту в iPhone

Американська компанія Apple веде переговори з Google про інтеграцію в свої гаджети моделі на основі штучного інтелекту (ШІ) під назвою Gemini.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, Apple веде переговори з Google про вбудовування в iPhone набору ШІ Gemini.

Як пише Bloomberg, Google щорічно платить Apple мільярди доларів за те, щоб її пошукова система була за замовчуванням у браузері Safari на iPhone та інших пристроях.

Наразі сторони ще не обговорюють умови угоди про інтеграцію ШІ та технічні деталі реалізації проєкту. За даними джерел видання, остаточної домовленості між двома технологічними гігантами наразі ще не досягнуто.

Крім того, Apple також нещодавно провела переговори з компанією OpenAI і розглядала можливість використання їхньої моделі штучного інтелекту.

Як зауважує Bloomberg, угода дасть Gemini ключову перевагу перед мільярдами потенційних користувачів. Але це також може бути ознакою того, що Apple не так далеко просунулася у своїх зусиллях зі створення ШІ.

Наразі Apple готує нові можливості в рамках iOS 18 — наступної версії операційної системи iPhone — на основі власних ШІ-моделей.

Про Gemini від Google

Нагадаємо, Google запустив новий генеративний штучний інтелект Gemini на початку грудня 2023 року. Він вперше працюватиме безпосередньо на мобільних телефонах, що стало проривом у зусиллях технологічної компанії протистояти конкурентам, таким як OpenAI. А у середині лютого Gemini став доступним на Android та iOS через спеціальний застосунок.

Також повідомлялося, що Google випустив оновлену модель Gemini 1.5 Pro, яка може обробляти більшу кількість тексту, ніж продукти конкурентів, а також відео.

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